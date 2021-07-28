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بالفيديو.. "ديوان المظالم" يوضح كيفية الاستفادة من خدمة تقديم الطلبات القضائية

منذ ساعتين
1783
بالفيديو.. "ديوان المظالم" يوضح كيفية الاستفادة من خدمة تقديم الطلبات القضائية

الرياض (صدى):
أوضح ديوان المظالم، أن خدمة تقديم الطلبات القضائية هي خدمة تتيح للمستفيدين تقديم الطلبات القضائية في الدعاوى ومتابعتها لدى كافة المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بشكل إلكتروني متكامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

وكشف ديوان المظالم، عن طريقة الاستفادة من هذه الخدمة وذلك من خلال:

1- الدخول على بوابة ديوان المظالم الرقمية.

2- اختيار منصة معين الرقمية.

3- الضغط على الخدمات القضائية.

4- إدخال بيانات الدخول المطلوبة.

5- إرسال رمز التحقق المرسل إلى الجوال المسجل في المنصة.

6- اختيار خدمة تقديم الطلبات القضائية.

7- إدخال بيانات الدعوى ثم الضغط على زر التحقق من البيانات.

8- اختيار نوع الطلب.

9- تحميل النموذج لتعبئته وتوقيعه.

10- كتابة نص الطلب.

11- إرفاق النموذج الذي تم تحميله.

12- الضغط على زر تقديم الطلب.

13- ستظهر رسالة تم إرسال الطلب مذيلة برقم الطلب الإلكتروني.

14- يمكن متابعة الطلب والإجراء الذي تم عليه من خلال الدخول على أيقونة طلباتي.

15- إذا كانت حالة الطلب "تم رفض الطلب" اضغط على زر عرض لمعرفة سبب الرفض.

ديوان المظالم
المحاكم الإدارية
خدمة تقديم الطلبات القضائية

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