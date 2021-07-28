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أمير تبوك يدشن ويتفقد عدداً من المشاريع التنموية بضباء بقيمة مالية تجاوزت ال 187 مليون ريال

منذ 10 ساعات
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أمير تبوك يدشن ويتفقد عدداً من المشاريع التنموية بضباء بقيمة مالية تجاوزت ال 187 مليون ريال

عطاالله العمراني (صدى):
دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمحافظة ضباء مساء أمس , مشاريع تنموية وخدمية جديدة، وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجامعة تبوك , بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 187 مليون ريال.

وكان في إستقبال سموه لدى وصوله موقع تدشين المشاريع في واجهة الأمير فهد بن سلطان البحرية بالمحافظة معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ومحافظ ضباء محمود بن حسين الحربي ورئيس بلدية المحافظة الدكتور عبدالله الغبان.

وفور وصول سموه دشن مشروعات بلدية محافظة ضباء ، مشاهداً عرضا مرئي عن تلك المشاريع التي شملت مشاريع للسفلته وأرصفة وإنارة ودرء أخطار السيول ومعالجة التشوه البصري ومشاريع المباني والمرافق البلدية بقيمة إجمالية قاربت الـ 30 مليون ريال ، بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة بقيمة إجمالية فاقت الـ20 ميلون ريال, كما اطلع سموه على المشاريع المستقبلية للبلدية في الكورنيش الجنوبي للمحافظة.

عقب ذلك افتتح سموه مبنى الكلية الجامعية الجديد بالمحافظة, مستمعاً سموه لشرح من معالي رئيس جامعة تبوك عن مكونات المبنى الذي بلغت تكلفته أكثر من 137 ميلون ريال ويخدم 3000 طالب وطالبة ، ويضم 61 قاعة دراسية بالإضافة إلى معامل للحاسب الآلي ومعامل متخصصة ومكاتب إدارية مجهزة بأحدث التجهيزات الإدارية والتعليمية, ومسرح بسعة 543 شخص ، ثم بعد ذلك زار سموه عدداً من الأركان الخاصة بالأسر المنتجة بالمحافظة ، ثم شاهد سموه عرضاً للفنون الشعبية بلون الرفيحي .

وأعرب سموه عن سعادته برؤية الأهالي ومشاركتهم هذا المشاريع التنموية قائلا في تصريح صحفي : إننا سعداء بهذه الأمسية التي جمعتنا في هذا المكان الجميل بأهلنا وأبنائنا وبناتنا ، الذين هم الأساس وكل مايعمل هو لهم ، وماتوج هذه الليلة السعيدة هو تدشين مبنى الكلية الجامعية الجديد الذي سيخدم أبناء وبنات المنطقة ، مؤكداً سموه أن محافظة ضباء وكباقي محافظات الساحل ستشهد تغييراً شاملاً وفق رؤية سمو ولي العهد - أيده الله - 2030 ,والمتمثلة في مشاريع نيوم وأمالا والبحر الأحمر والتي ستغير وجه المنطقة ، وأول المستفيدين منها هم أبناء وبنات المملكة بشكل عام وأهالي المنطقة بشكل خاص .

 

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
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صنيان
يالبية بس
7UP
متى شاف خير اصلاً 80 سنه و 3 دوري ؟؟؟
ابو احمد....الشرقية السعودية
تلعب او ما تلعب....قرار شخصي أو رياضي او سياسي او تصويت في النت......اصنعوا نووي وحلول مشاكلكم..وعادوا بالسلام بين البشر بعد عودة الأراضي المغتصبة العربية...
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