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بالفيديو.. صابرين تنتقد حلا شيحة بعد اعتزالها الفن

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. صابرين تنتقد حلا شيحة بعد اعتزالها الفن

القاهرة (صدى):
انتقدت الفنانة المصرية صابرين، الفنانة حلا شيحة بعد اعتزالها الفن، وارتدائها الحجاب من جديد قبل أسابيع قليلة، عقب عرض الفيلم الذي شاركت فيه مع تامر حسني، بعنوان "مش أنا".

وصرحت صابرين: "موقف الفنانة حلا شيحة كان مريبًا، وشوفتها لما اتنقبت وفكت واتحجبت وجمعتني بيها مناسبة، بس آخر حاجة عملتها، حسيت إن في حاجة غلط، وبعدين لما رجعت، عملت مسلسل خيانة عهد".

وتابعت الفنانة المصرية: "حلا ممكن تكون اتخبطت ونسيت التمثيل، وكل واحد فينا بيجي عليه وقت بيتخبط، بس اللي عملته أوفر شوية، وأكثر حاجة أزعجتني العلاقة بينها وبين باباها، أنا بالنسبة لي هي تعمل اللي عايزاه وحرة ودي حياتها ولا أجرؤ أعلق، بس اللي حصل مع أبوها دايقني، بشوف إن الأب والأم استوب خط مش أحمر، ملتهب".

وعلقت صابرين على قرارها بخلع الحجاب، قائلة أنها وكلّت الله لكي يوفقها للقرار المناسب، مؤكدة أن هناك أشخاصًا نهايتهم تكون جيدة، ولم تكن طريقة ملابسهم هي التي اعتاد عليها الأشخاص، كما أن هناك أشخاصًا ملتزمين، ولكن معاملتهم مع والديهم سيئة.

صابرين
ارتداء الحجاب
اعتزال الفن
حلا شيحة

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 19
منذ 48 دقيقة
احد فهم شي
صابرين ومن اشكالها من فنانين ومطربين وشعار الاغاني وغيرهم
والمسؤولين عنهم انما هم جنود ابليس اجمعون فلا تستفرب تصريحهم لان اللي ينطق الشيطان بسبب مايوحي لهم الشيطان
قال تعالي(وان الشيطان ليوحي لهم زخرف القول غرورا)

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
ما اسعد عيادات واطباء التجميل بكم فكلما زادت خفة عقولكم كلما تضخمت حساباتهم, والسؤال متى تصل شطحاتكم التجميلية الى خط النهاية
صنيان
يالبية بس
7UP
متى شاف خير اصلاً 80 سنه و 3 دوري ؟؟؟
ابو احمد....الشرقية السعودية
تلعب او ما تلعب....قرار شخصي أو رياضي او سياسي او تصويت في النت......اصنعوا نووي وحلول مشاكلكم..وعادوا بالسلام بين البشر بعد عودة الأراضي المغتصبة العربية...
ط 🍹🍹🍹
إللي انقذ قريبك يادكتور هو الله سبحانه وتعالى برحمته وليس العقار وما العقار إلا سبب فقط . وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته...

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