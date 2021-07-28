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أطعمة تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

منذ 3 ساعات
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أطعمة تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الكوليسترول هو عوامل نمط الحياة مثل زيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وتناول الأطعمة الدهنية.

و يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى مشاكل في القلب أو سكتة دماغية، لذلك من المهم للغاية اتخاذ خطوات لخفض ارتفاع الكوليسترول في الدم.

عادة، يُبلغ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بتناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة.

وترفع الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة مستوى الكوليسترول في الدم، بينما الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

وهناك أطعمة يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول محاولة تجنبها وهي : فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية، الزبدة والسمن، الكريمة والجبنن البسكويت.

الكوليسترول في الدم

التعليقات

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أحدث التعليقات

صنيان
يالبية بس
7UP
متى شاف خير اصلاً 80 سنه و 3 دوري ؟؟؟
ابو احمد....الشرقية السعودية
تلعب او ما تلعب....قرار شخصي أو رياضي او سياسي او تصويت في النت......اصنعوا نووي وحلول مشاكلكم..وعادوا بالسلام بين البشر بعد عودة الأراضي المغتصبة العربية...
ط 🍹🍹🍹
إللي انقذ قريبك يادكتور هو الله سبحانه وتعالى برحمته وليس العقار وما العقار إلا سبب فقط . وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته...
لللل
عايدي لان المملك هو يا المنتج او المخرج

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