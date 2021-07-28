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وليمة في الزلفي قبل 50 عام
منذ ساعتين
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التعليقات
خالد
عدد التعليقات : 1443
منذ ساعة
مساكين اللي واقفين شكلهم من التدريب المهني .
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أحدث التعليقات
ساري الليل وهارب من جراحه
اناولله وانا اليه راجعون وانا الى ربنا لمنقلبون.... لا تلعبي معاها احسن لك ولنا....
رااايق
انتقاد بس لأجل الأنتقاد ***** قال:"أنا مقتنع بمانو مينيز ويجب أن يستمر"** مش مهم أنك تقتنع الأهم هو ان المدرب اللي يقنع ***!!!!
رااايق
ههههههههههههههههههههههه خلوهن يفروحون شوي تراهن أرويحات ** ههههههههههههه
كلام مليان
مصدق نفسه ام زكي هههههههههههههههههههه
رااايق
هلا أخوي قرم ** الله يحفظنا من كل شر ومن جميع الأمراض والأوبئة ** اللهم أمين **
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