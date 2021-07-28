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طريقة فتح واتساب على 5 أجهزة في الوقت نفسه

منذ 3 ساعات
2211
طريقة فتح واتساب على 5 أجهزة في الوقت نفسه

وكالات (صدى):
أتاحت واتساب ميزة استخدام الحساب نفسه عبر أجهزة متعددة من متصفح الويب أو تطبيق جهاز الحاسب دون الحاجة إلى وجود هاتفك الذكي، حيث يمكن للمستخدم الوصول إلى الخدمة عبر أجهزة متعددة في وقت واحد.

ويمكن استخدام واتساب عبر الويب أو الحواسيب العاملة بنظامي التشغيل MACOS أو ويندوز أو حتى الإصدار المحمول من التطبيق عبر ما يصل إلى أربعة أجهزة إضافية دون الحاجة إلى الاستمرار في تسجيل الدخول عبر هاتفك الذكي، بحسب العربية.

ومن الممكن إضافة ما يصل إلى 4 أجهزة إضافية بغض النظر عن هاتفك الذكي، وهذا يعني أن لديك ما يصل إلى 5 أجهزة تستخدم الحساب نفسه في وقت واحد، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق واتساب في هاتفك ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية، من القائمة التي تظهر لك حدد خيار الأجهزة المتصلة.

وبعد ذلك في الشاشة التي تظهر لك اضغط على رابط توصيل جهاز، قم بفتح إصدار واتساب عبر الويب من خلال الضغط على هذا الرابط، وجه كاميرا الهاتف الذكي إلى رمز الاستجابة السريعة في شاشة الحاسب لتسجيل الدخول إلى الحساب عبر المتصفح.

 

 

واتساب
حواسيب
الأجهزة المتعددة

التعليقات

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أحدث التعليقات

صنيان
يالبية بس
7UP
متى شاف خير اصلاً 80 سنه و 3 دوري ؟؟؟
ابو احمد....الشرقية السعودية
تلعب او ما تلعب....قرار شخصي أو رياضي او سياسي او تصويت في النت......اصنعوا نووي وحلول مشاكلكم..وعادوا بالسلام بين البشر بعد عودة الأراضي المغتصبة العربية...
ط 🍹🍹🍹
إللي انقذ قريبك يادكتور هو الله سبحانه وتعالى برحمته وليس العقار وما العقار إلا سبب فقط . وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته...
لللل
عايدي لان المملك هو يا المنتج او المخرج

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