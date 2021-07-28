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محكمة بمكة تصدر حكمها لصالح الشاب ضحية حادث الدهس بحي الشوقية

منذ 3 ساعات
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محكمة بمكة تصدر حكمها لصالح الشاب ضحية حادث الدهس بحي الشوقية

مكة المكرمة (صدى):
حكمت المحكمة العامة بمكة المكرمة لصالح الشاب المتضرر في حادثة دهس حي الشوقية بالعاصمة المقدسة، والتي وقعت منتصف شهر رجب في عام 1441هـ.

وكان الشاب قد تم دهسه تحت إطارات المركبة وتعرض لإصابات شديدة بعد أن قام شاب آخر بالصعود على الرصيف بمركبته التي كان يقودها.

وذكرت المحكمة أن الشاب كان يجلس على الرصيف الأوسط بين مسارين في منطقة تنزه الشباب بموقع سكني بحي الشوقية، وقام الجاني بالصعود على الرصيف الأوسط بسبب الانشغال عن القيادة والتهور ثم دهس الشاب وبرفقته شخصان آخران.

وأشارت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أرش إصابته بمبلغ وقدره 130,500 ريال.

وكانت " صدى " قد نشرت تفاصيل الحادثة حيث قال المواطن هاني قفاص، والد الشاب المتضرر أن ابنه البالغ 16 عامًا من العمر كان في زيارة لأحد أقاربهم، وبينما هو جالس مع أصدقائه وأقاربه على الرصيف بجوار المنزل، داهمهم مراهق عمره 15 عاماً، وقام بدهسهم عمداً، بسبب تفحيطه.

حادث
مكة المكرمة
حي الشوقية

التعليقات

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أحدث التعليقات

صنيان
يالبية بس
7UP
متى شاف خير اصلاً 80 سنه و 3 دوري ؟؟؟
ابو احمد....الشرقية السعودية
تلعب او ما تلعب....قرار شخصي أو رياضي او سياسي او تصويت في النت......اصنعوا نووي وحلول مشاكلكم..وعادوا بالسلام بين البشر بعد عودة الأراضي المغتصبة العربية...
ط 🍹🍹🍹
إللي انقذ قريبك يادكتور هو الله سبحانه وتعالى برحمته وليس العقار وما العقار إلا سبب فقط . وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته...
لللل
عايدي لان المملك هو يا المنتج او المخرج

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