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تفاصيل مروعة لمقتل امرأة على يد زوجها وكتب على جثتها بـ "طلاء الأظافر"

منذ ساعتين
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تفاصيل مروعة لمقتل امرأة على يد زوجها وكتب على جثتها بـ "طلاء الأظافر"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أقدم رجل على طعن زوجته حتى الموت بعدما دبّت مشاجرة عنيفة بين الزوجين في فبراير الماضي، ليهجم سميث على زوجته بطريقة "وحشية وشرسة"، حيث ضربها، ثم طعنها بشكل متكرر بسكين مطبخ.

ووضع جسدها على سرير بعد قتلها ووضع زجاجة عطر في يدها قبل أن يكتب اعترافًا مخيفًا على ساقها اليمنى بطلاء الأظافر الأحمر يعترف فيه بقتلها، حيث لم يكتشف أحد جثة الزوجة إلا بعد أسبوعين من قتلها.

وكتب الزوج على جثة زوجته بـ طلاء أظافر أحمر "أنا من نفذ الجريمة.. لقد كنت أنا" ، ليكون دليلاً على إدانته على الجريمة البشعة التي ارتكبها في حق زوجته، فيما أقر بجريمة قتله لزوجته في جلسة استماع، حيث تم الحكم على الزوج بالسجن مدى الحياة.

جريمة
قتل
سكين
زوج
طلاء الأظافر

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 1443
منذ ساعة
لو كان مسلم كان شفت وسائل الاعلام الغربيه والعربيه العلمانيه تتحدث عن وحشية الاسلام والمسلمين واحتقارهم للمرأه .

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أحدث التعليقات

ساري الليل وهارب من جراحه
اناولله وانا اليه راجعون وانا الى ربنا لمنقلبون.... لا تلعبي معاها احسن لك ولنا....
رااايق
انتقاد بس لأجل الأنتقاد ***** قال:"أنا مقتنع بمانو مينيز ويجب أن يستمر"** مش مهم أنك تقتنع الأهم هو ان المدرب اللي يقنع ***!!!!
رااايق
ههههههههههههههههههههههه خلوهن يفروحون شوي تراهن أرويحات ** ههههههههههههه
كلام مليان
مصدق نفسه ام زكي هههههههههههههههههههه
رااايق
هلا أخوي قرم ** الله يحفظنا من كل شر ومن جميع الأمراض والأوبئة ** اللهم أمين **

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