تفاصيل مروعة لمقتل امرأة على يد زوجها وكتب على جثتها بـ "طلاء الأظافر"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أقدم رجل على طعن زوجته حتى الموت بعدما دبّت مشاجرة عنيفة بين الزوجين في فبراير الماضي، ليهجم سميث على زوجته بطريقة "وحشية وشرسة"، حيث ضربها، ثم طعنها بشكل متكرر بسكين مطبخ.
ووضع جسدها على سرير بعد قتلها ووضع زجاجة عطر في يدها قبل أن يكتب اعترافًا مخيفًا على ساقها اليمنى بطلاء الأظافر الأحمر يعترف فيه بقتلها، حيث لم يكتشف أحد جثة الزوجة إلا بعد أسبوعين من قتلها.
وكتب الزوج على جثة زوجته بـ طلاء أظافر أحمر "أنا من نفذ الجريمة.. لقد كنت أنا" ، ليكون دليلاً على إدانته على الجريمة البشعة التي ارتكبها في حق زوجته، فيما أقر بجريمة قتله لزوجته في جلسة استماع، حيث تم الحكم على الزوج بالسجن مدى الحياة.