صورة قديمة لنجوى كرم في سن المراهقة

بيروت (صدى):
كشفت صورة قديمة للفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن شكلها قبل التجميل وبداية شهرتها في سن المراهقة بمرحلة الدراسة.
وتفاعل المتابعون مع الصورة حيث اختلفت الآراء حول إطلالة نجوى بين مرحلة المراهقة واليوم، حيث قال البعض أنها حافظت على تفاصيل ملامح وجهها بالرغم من خضوعها لبعض العمليات التجميلية البسيطة.
في حين قال آخرون أنها أصبحت أكثر جمالاً عندما كبرت، مشيرًا إلى إجراءها بعض عمليات التجميل.
وكانت قد أعلنت الإعلاميّة ” نضال الأحمدية ” أن الفنانة نجوى كرم قد تدخل القفص الذهبي قريباً، وذلك أثناء حلولها ضيفةً على برنامج “سؤال محرج” مع الإعلامي طوني خليفة.