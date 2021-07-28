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صورة قديمة لنجوى كرم في سن المراهقة

منذ 3 ساعات
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صورة قديمة لنجوى كرم في سن المراهقة

بيروت (صدى):
كشفت صورة قديمة للفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن شكلها قبل التجميل وبداية شهرتها في سن المراهقة بمرحلة الدراسة.

وتفاعل المتابعون مع الصورة حيث اختلفت الآراء حول إطلالة نجوى بين مرحلة المراهقة واليوم، حيث قال البعض أنها حافظت على تفاصيل ملامح وجهها بالرغم من خضوعها لبعض العمليات التجميلية البسيطة.

في حين قال آخرون أنها أصبحت أكثر جمالاً عندما كبرت، مشيرًا إلى إجراءها بعض عمليات التجميل.

وكانت قد أعلنت الإعلاميّة ” نضال الأحمدية ” أن الفنانة نجوى كرم قد تدخل القفص الذهبي قريباً، وذلك أثناء حلولها ضيفةً على برنامج “سؤال محرج” مع الإعلامي طوني خليفة.

نجوى كرم
نجوى
المراهقة

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 61
منذ ساعة
لبنان مشهور بعمليات التجميل
ومن اكثر الدول التي تصرف الملايين باجراء عمليات التجميل
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17264
منذ ساعة
ورشة الصبغ والسمكرة وتعديل الشاصي كفيلة بتحويل القرد الى غزال

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أحدث التعليقات

ساري الليل وهارب من جراحه
اناولله وانا اليه راجعون وانا الى ربنا لمنقلبون.... لا تلعبي معاها احسن لك ولنا....
رااايق
انتقاد بس لأجل الأنتقاد ***** قال:"أنا مقتنع بمانو مينيز ويجب أن يستمر"** مش مهم أنك تقتنع الأهم هو ان المدرب اللي يقنع ***!!!!
رااايق
ههههههههههههههههههههههه خلوهن يفروحون شوي تراهن أرويحات ** ههههههههههههه
كلام مليان
مصدق نفسه ام زكي هههههههههههههههههههه
رااايق
هلا أخوي قرم ** الله يحفظنا من كل شر ومن جميع الأمراض والأوبئة ** اللهم أمين **

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