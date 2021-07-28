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انخفاض المخزونات الأمريكية يدعم أسعار النفط

منذ 5 ساعات
1985
انخفاض المخزونات الأمريكية يدعم أسعار النفط

وكالات (صدى):
واصل النفط تحقيق مكاسبه اليوم الأربعاء، بعد أن أشار تقرير صناعي إلى انخفاض في مخزونات الوقود والنفط الأمريكية، مما زاد من علامات تشديد السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك بنسبة 0.7٪ لتتداول فوق 72 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجعت للجلسة الثانية يوم الثلاثاء، فيما يقترب خام برنت من مستوى 75 دولاراً للبرميل.

وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 6.23 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام. حيث سيكون هذا أكبر سحب في مخزونات وقود السيارات منذ مارس.

كما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.73 مليون برميل الأسبوع الماضي. وسيكون هذا هو السحب التاسع في 10 أسابيع إذا أكدت إدارة معلومات الطاقة ذلك أيضاً. وقد أظهر مسح أجرته بلومبرغ أن المخزونات ستنخفض بمقدار 2.5 مليون برميل.

النفط
أسعار

التعليقات

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أحدث التعليقات

صنيان
يالبية بس
7UP
متى شاف خير اصلاً 80 سنه و 3 دوري ؟؟؟
ابو احمد....الشرقية السعودية
تلعب او ما تلعب....قرار شخصي أو رياضي او سياسي او تصويت في النت......اصنعوا نووي وحلول مشاكلكم..وعادوا بالسلام بين البشر بعد عودة الأراضي المغتصبة العربية...
ط 🍹🍹🍹
إللي انقذ قريبك يادكتور هو الله سبحانه وتعالى برحمته وليس العقار وما العقار إلا سبب فقط . وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته...
لللل
عايدي لان المملك هو يا المنتج او المخرج

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