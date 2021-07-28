انخفاض المخزونات الأمريكية يدعم أسعار النفط

وكالات (صدى):
واصل النفط تحقيق مكاسبه اليوم الأربعاء، بعد أن أشار تقرير صناعي إلى انخفاض في مخزونات الوقود والنفط الأمريكية، مما زاد من علامات تشديد السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك بنسبة 0.7٪ لتتداول فوق 72 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجعت للجلسة الثانية يوم الثلاثاء، فيما يقترب خام برنت من مستوى 75 دولاراً للبرميل.
وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 6.23 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام. حيث سيكون هذا أكبر سحب في مخزونات وقود السيارات منذ مارس.
كما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.73 مليون برميل الأسبوع الماضي. وسيكون هذا هو السحب التاسع في 10 أسابيع إذا أكدت إدارة معلومات الطاقة ذلك أيضاً. وقد أظهر مسح أجرته بلومبرغ أن المخزونات ستنخفض بمقدار 2.5 مليون برميل.