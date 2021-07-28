أحد أنواع الشاي يحمي من مرض خطير

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكدت دراسة جديدة متخصصة بالصحة والغذاء، أن هناك صنف من الشاي يحارب أحد أكثر الأمراض خطورة والذي يفتك بحوالي 32% من البشر في العالم كل عام، وهي أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأوضحت الدراسات أن أمراض القلب والأوعية الدموية تعتبر من أكبر مسببات الوفيات في العالم، حيث يموت الملايين كل عام بسبب أمراض ناتجة عن القلب (مثل الجلطات وغيرها) أو عن الأوعية الدموية التي تسبب بنتيجتها مشاكل خطيرة في القلب، حيث أن المرض الأخطر في العالم يحصد 32% من الأرواح كل عام.
وأفادت الدراسة، أن صنف الشاي المعروف باسم (Rooibos) أو "الرويبوس أو الأسبلاط الخطي هو نوع من النباتات يتبع جنس الأسبلاط من الفصيلة البقولية" يوفر الحماية ضد مجموعة من الأمراض القلبية الوعائية، فيما يطلق على هذا الشاي أحيانا اسم الشاي الأحمر أو شاي الأدغال الأحمر، وهو شاي مصنوع من أوراق شجيرة تسمى علميا (Aspalathus linearis).
وقال الباحثون بنهاية الدراسة: "أظهرت ملامح الدهون أن استهلاك هذا الشاي، أدى إلى انخفاض كبير في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم، مقارنة بالأشخاص الذين لم يحصلوا على الجرعة".