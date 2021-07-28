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بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

منذ ساعتين
2012
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بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام، عن قائمة بالأشخاص الذين تم القبض عليهم في عدة جرائم ببعض مناطق المملكة.

وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود في الرياض، ارتكبوا جريمتين تمثلتا في الترصد لعملاء البنوك والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث بلغت قيمة الأموال المسلوبة 370.000 ألف ريال.

وتضمنت القائمة، القبض على مقيمين من الجنسية الميانمارية في مكة المكرمة قاما بانتحال صفة رجال الأمن وسرقة سكن مقيم، فضلًا عن القبض على 4 مواطنين بالرياض قاموا بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على مركباتهم، حيث ضُبطت بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى القبض على مواطن بالقصيم قام بالسطو على منزل وسرقة ما بداخله من مقتنيات ومجوهرات، قُدرت قيمتها بمبلغ 80.000 ألف ريال، إلى جانب القبض على مقيم من الجنسية المصرية في مكة المكرمة ارتكب عدداً من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل وسرقتها، حيث ضبطت بحوزته على مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة.

الرياض
مكة المكرمة
القصيم
جرائم
الأمن العام
المقبوض عليهم

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10016
منذ 26 دقيقة
احسنتم و بارك الله فيكم

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم
قرم
قولو قسم!!
ابراهيم عسيري
الله يوفقها وتفوز بإذن الله بنت السعودية
قرم
ههههههههههههههههه رايق راجعت نفسك ن وحسيت ان كلامك في خطاْ
قرم
لا تقلد لو سمحت ممنوع النسخ واللزق.

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