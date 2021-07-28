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صورة قديمة ونادرة للحرم المكي
منذ ساعتين
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التعليقات
بلسم الروح
عدد التعليقات : 110
منذ ساعة
اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً ومهابة وبِرًّا ، وزد مَن زاره ممن حج أو اعتمر تعظيماً وتشريفاً ومهابة.
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم
قرم
قولو قسم!!
ابراهيم عسيري
الله يوفقها وتفوز بإذن الله بنت السعودية
قرم
ههههههههههههههههه رايق راجعت نفسك ن وحسيت ان كلامك في خطاْ
قرم
لا تقلد لو سمحت ممنوع النسخ واللزق.
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