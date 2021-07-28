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عبدالله الشريف: بايدن دون السعودية سيخسر الكثير

منذ ساعة
1851
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عبدالله الشريف: بايدن دون السعودية سيخسر الكثير

علي القحطاني (صدى):
علق الكاتب الصحفي عبدالله الشريف، على أنباء تفيد بإدراك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأهمية المملكة كأقوى دولة اقتصادية.

وقال الشريف: "أنباء تتواتر حول رؤية الرئيس الأمريكي بايدن، وأخطاء إدارته تجاه السعودية، وإن المملكة تسير نحو الأفق كأقوى دولة اقتصادية".

وتابع: "هذه الأنباء تغيض البعض وتظهر التقرحات بأجسادهم"، مضيفًا: "بايدن بدأ يسير نحو الاتجاه السياسي الصحيح، ودون السعودية سيخسر الكثير".

وفي هذا السياق كان "جون هانا " الباحث في شؤون الأمن القومي، صرح في وقت سابق بأن إدارة جو بايدن ترى من الصعوبة التعامل مع السعودية كخصم أو كدولة غير صديقة ، مضيفا : " السعوديين ما زالوا مهمين للغاية ".

يذكر أن نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أجرى منذ أسبوعين في واشنطن زيارة ناجحة ومثمرة، وسط حفاوة بالغة من إدارة بايدن، أكد خبراء سياسيون أنها عكست فعالية الدور السعودي في ملفات المنطقة والعالم.

امريكا
المملكة
بايدن
عبدالله الشريف

التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
عبدالله الناصر / حائل عدد التعليقات : 426
منذ ساعة
لو تبادر المملكه لشراء طائرات سوخوي 57 الرهيبه الفتاكه لخرج بايدون من مخبئه وانتفض مرتعشا

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أحدث التعليقات

محمد جري نامي السلمي
السيره الذاتيه شهاده بكالريوس جامعه ام القرى خبره عسكريه بالامن العام ثمان سنوات خبره مشرف أمن شركه بلادن سنتان خبره أمن ذاتي بدرة العروس...
العدناني
أدركنا القرى القديمة زمان يوقفون مقابر على تبات عالية والبلدية تسويها في عقوم ومستنقعات؟؟؟؟
شيوووووووووووووووووووووووووون
طيب الممثل ماله اسم ولا رسم ؟؟
شيوووووووووووووووووووووووووون
يا نايف لا يكون جيوفينكو عامل لك وكالة شرعية تطالب باسمه ؟
نايف
جيفنكو يطالب برواتبه المتاخرة من نادي الهلال

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