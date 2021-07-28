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صور.. مسنات يتألقن في مسابقة ملكة جمال الكبار

منذ 9 دقائق
119
صور.. مسنات يتألقن في مسابقة ملكة جمال الكبار

واشنطن (صدى):
تألقت عشرات النساء ممن تتراوح أعمارهن بين 60 و75 عامًا، في مسابقة ملكة جمال تكساس لكبار السن، في دالاس.

وشملت المسابقة الاستعراض بالعصا، والرقص الشرقي، وأداء أغنية لي جرينوود "براود تو بي آن أمريكان" أو "فخور أن أكون أمريكيا" وتمرين الضغط بذراع واحدة، فيما لم تكن هناك فقرة ارتداء ملابس البحر على عكس مسابقات النساء الأصغر سنًا.

ومن بين المشاركات، معلمة البيانو والجدة لسبعة أحفاد "كيمبرلي غيدي"، والتي أوضحت أنها كانت تظن أن بلوغ الستين بمثابة حكم بالإعدام وإيذانا بمفارقة الحياة.

وتقول "كيمبرلي غيدي": "صورتي عن نفسي تغيرت، لأني أشعر أن ثمة جمالا في التجاعيد وأشعر أن هناك الكثير الذي يمكن قوله عن كوني امرأة ناضجة."

امريكا
ملكات جمال
مسنات
مسابقى

التعليقات

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أحدث التعليقات

شيخين1
اي قصاص يابو قصاص
كوكولولو
سويت مقابلة قبل العيد مع شخص كلمة مغرور ونفسية ومعقد قليلة بحقة اخلاق زبالة ويتدخل بالامور الشخصية ويعلم الله اني محتاج الوظيفة وبالاخر قال...
كوكولولو
لو انة سوري ولا لبناني كان لحقت وراة
الحارثي
الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة.
ابو محمد 😎 ✍️
سيأدبوه ..

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