أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.43506، العملة مقابل الريال الواحد 0.22548
- الدولار: 3.75118، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658
- درهم إماراتي: 1.02123، مقابل الريال الواحد 0.97921
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.65895
- دينار أردني: 5.29088، مقابل الريال الواحد 0.18901
- دينار كويتي: 12.47527 مقابل الريال الواحد 0.08016
- دينار بحريني: 9.94930، مقابل الريال الواحد 0.10051
- الريال القطري: 1.03055، مقابل الريال الواحد 0.97036
-الدرهم المغربي: 0.42005 مقابل الريال الواحد 2.38316
- الجنيه المصري: 0.23910، مقابل الريال الواحد 4.18252