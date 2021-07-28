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عبدالعزيز المريسل : المريسل " يهز " أندية
منذ 7 ساعات
1168
2
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التعليقات
ابو وليد
عدد التعليقات : 2382
منذ ساعة
ههههههههههههه والله لازم يعرض على طبيب نفسي -- مصيبه كذاب ومريض -- لازم يتعالج برى وفي الطائف بالخص
ابو مشعل
عدد التعليقات : 133
منذ ساعة
ههههههههههههههههه يهز انديه هههههههه ماتهز كاس مويه ياام زكي لوني منك من كثر الكذب اعتزل احسلي كم مره اذيتنا باعتزل باعتزل وش عليك يا ابراهيموفيتش ههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
شيخين1
اي قصاص يابو قصاص
كوكولولو
سويت مقابلة قبل العيد مع شخص كلمة مغرور ونفسية ومعقد قليلة بحقة اخلاق زبالة ويتدخل بالامور الشخصية ويعلم الله اني محتاج الوظيفة وبالاخر قال...
كوكولولو
لو انة سوري ولا لبناني كان لحقت وراة
الحارثي
الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة.
ابو محمد 😎 ✍️
سيأدبوه ..
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