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صورة.. تدهور الحالة الصحية لشقيقة رونالدو

منذ ساعة
1676
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صورة.. تدهور الحالة الصحية لشقيقة رونالدو

وكالات (صدى):
تدهورت الحالة الصحية لكاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إثر مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وتعاني شقيقة رونالدو البالغة من العمر44 عامًا، من التهاب رئوي فيما تتواجد في المستشفى للعلاج وتخضع للمراقبة الطبية.

وقالت شقيقة نجم يوفنتوس: "لقد أصبت بهذا الفيروس اللعين منذ 17 يوليو الماضي وأقوم بعزل نفسي في المنزل منذ ذلك الحين، أصبت بأعراض خفيفة وكنت في حالة جيدة وأتبع البروتوكول العلاجي".

وأشارت إلى تأخر حالتها الصحية بعد ذلك ،قائلة: "لسوء الحظ يوم الجمعة الماضي ظهرت أعراض أسوأ، وتم إدخالي المستشفى".

يوفنتوس
رونالدو
شقيقة رونالدو

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131170
منذ 16 دقيقة
ياخبر مالك داعي ..

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أحدث التعليقات

شيخين1
اي قصاص يابو قصاص
كوكولولو
سويت مقابلة قبل العيد مع شخص كلمة مغرور ونفسية ومعقد قليلة بحقة اخلاق زبالة ويتدخل بالامور الشخصية ويعلم الله اني محتاج الوظيفة وبالاخر قال...
كوكولولو
لو انة سوري ولا لبناني كان لحقت وراة
الحارثي
الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة.
ابو محمد 😎 ✍️
سيأدبوه ..

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