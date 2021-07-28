صورة.. تدهور الحالة الصحية لشقيقة رونالدو

وكالات (صدى):
تدهورت الحالة الصحية لكاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إثر مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.
وتعاني شقيقة رونالدو البالغة من العمر44 عامًا، من التهاب رئوي فيما تتواجد في المستشفى للعلاج وتخضع للمراقبة الطبية.
وقالت شقيقة نجم يوفنتوس: "لقد أصبت بهذا الفيروس اللعين منذ 17 يوليو الماضي وأقوم بعزل نفسي في المنزل منذ ذلك الحين، أصبت بأعراض خفيفة وكنت في حالة جيدة وأتبع البروتوكول العلاجي".
وأشارت إلى تأخر حالتها الصحية بعد ذلك ،قائلة: "لسوء الحظ يوم الجمعة الماضي ظهرت أعراض أسوأ، وتم إدخالي المستشفى".