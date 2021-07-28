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البدء في إجراءات إعدام الذراع اليمنى للإرهابي هشام عشماوي

منذ ساعة
1705
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البدء في إجراءات إعدام الذراع اليمنى للإرهابي هشام عشماوي

القاهرة (صدى):
قضت محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر، أمس الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين من بينهم الإرهابي بهاء كشك، الذراع اليمنى للإرهابي هشام عشماوي والمرحل معه من ليبيا، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي بإعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 25 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

واتهمت النيابة العامة بهاء علي كشك المكنى بأبي عبدالرحمن، بتولي جماعة "المرابطون"، مؤكدة أنه تولى قيادة جماعة تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد، ومنع السلطات العامة والحكومة من أعمالها، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، إضافة إلى الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة.

كما وجهت المحكمة للمتهمين ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية والتحاقهم بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

مصر
اعدام
الاخوان
الارهاب
هشام عشماوي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51939
منذ 46 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههه
محمد
الانسحاب هو عدم الاعتراف بدوله الصهاينه ومحد معترف بدوله الصهاينه مالهم دوله ولا وطن
رمضان
ممكن هالتعليق من باسم خياط الممثل المبدع . نقطة تحول للبداية نايف الظفيري
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طيب

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