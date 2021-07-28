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وظائف شاغرة بمدارس الأحمدية الأهلية
منذ ساعتين
1437
فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مدارس الأحمدية الأهلية بمدينة الرياض، عن توفر وظائف تعليمية في جميع التخصصات، للعمل في مرحلتي الإبتدائية والمتوسطة.
ويبدأ
التقديم
من اليوم الأربعاء وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
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وظائف
الرياض
مدارس الأحمدية الأهلية
التعليقات
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أحدث التعليقات
شيخين1
اي قصاص يابو قصاص
كوكولولو
سويت مقابلة قبل العيد مع شخص كلمة مغرور ونفسية ومعقد قليلة بحقة اخلاق زبالة ويتدخل بالامور الشخصية ويعلم الله اني محتاج الوظيفة وبالاخر قال...
كوكولولو
لو انة سوري ولا لبناني كان لحقت وراة
الحارثي
الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة.
ابو محمد 😎 ✍️
سيأدبوه ..
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