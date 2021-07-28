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فهد الهريفي: حسين عبد الغني لديه نواقص

منذ 3 ساعات
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فهد الهريفي: حسين عبد الغني لديه نواقص

ماجد محمد (صدى):
صرح لاعب نادي النصر السابق فهد الهريفي، أمس الثلاثاء، بأن المدير التنفيذي للفريق حسين عبد الغني لديه نواقص.

وقال الهريفي في حواره مع الإعلامي دباس الدوسري، حول أداء الجهاز الفني للنصر: " حسين عبدالغني عنده نواقص ويحتاج للتطوير، ومسلي آل معمر أخي الصغير، دائمًا أتواصل معه، حول كل شيء يخص النادي"، وبخصوص المدير الفني قال:"أنا مقتنع بمانو مينيز ويجب أن يستمر".

وتطرق الهريفي للحديث عن موقف مع الإعلامي الرياضي خلف ملفي، إذ قال موجها حديثه له: "سببت لي اذى والله لا يبيحك".

ويعود الموقف لعام 94 بمعسكر المنتخب، إذ طلب خلف ملفي، من الهريفي إجراء لقاء صحفي معه لكنه رفض لوجود حساسية بين الأمير عبدالرحمن بن سعود وخلف.

وأخبر ملفي حينها الهريفي بأن يقتصر اللقاء على شرب الشاي فقط فوافق، لكنه جعل مصور يلتقط لهما صورة بدون علمه ونشرها بالجريدة ما تسبب في مشكلة كبيرة لفهد وقتها.

نادي النصر
النصر
فهد الهريفي
حسين عبدالغني

التعليقات

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أحدث التعليقات

شيخين1
اي قصاص يابو قصاص
كوكولولو
سويت مقابلة قبل العيد مع شخص كلمة مغرور ونفسية ومعقد قليلة بحقة اخلاق زبالة ويتدخل بالامور الشخصية ويعلم الله اني محتاج الوظيفة وبالاخر قال...
كوكولولو
لو انة سوري ولا لبناني كان لحقت وراة
الحارثي
الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة.
ابو محمد 😎 ✍️
سيأدبوه ..

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