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فيديو..كيفية وصول الجهات الأمنية للمسيئين بمواقع التواصل رغم حذف الحساب

منذ 4 ساعات
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فيديو..كيفية وصول الجهات الأمنية للمسيئين بمواقع التواصل رغم حذف الحساب

نايف السالم (صدى):
حذر القانوني نايف المرشدي المسيئين أصحاب الحسابات الوهمية ممن يظنون أنهم لا يمكن الوصول إليهم إذا دخلوا منصات مواقع التواصل.

وأكد المرشدي، أن المملكة اليوم والقطاعات الأمنية متقدمة جداً في الجانب التقني، وتصل إلى صاحب هذا الحساب وتخرجه في دقائق، قائلا: "من كان يفكر أنه بمنأى فليجرب".

وأضاف: "حتى إذا حُذف الحساب بالكامل للشخص المسيء سواء كان يشتم أو يقذف أو ينشر الفرقة في المجتمع أو ينشر إعلانات كاذبة، فمن السهل جداً الوصول إليه عن طريق المعرفات وخدمات تقنية أخرى تصل إليها الجهات المختصة".

يأتي ذلك في أعقاب استدعاء النيابة العامة لمجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس بكرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام.

أول تحرك من النيابة العامة بشأن حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج

المملكة
الجهات الامنية
مواقع التواصل
رواد مواقع التواصل الاجتماعي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131170
منذ 12 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

شيخين1
اي قصاص يابو قصاص
كوكولولو
سويت مقابلة قبل العيد مع شخص كلمة مغرور ونفسية ومعقد قليلة بحقة اخلاق زبالة ويتدخل بالامور الشخصية ويعلم الله اني محتاج الوظيفة وبالاخر قال...
كوكولولو
لو انة سوري ولا لبناني كان لحقت وراة
الحارثي
الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة.
ابو محمد 😎 ✍️
سيأدبوه ..

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