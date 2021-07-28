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الدفاعات الجوية تحبط جميع المحاولات العبثية الحوثية لاستهداف المدنيين بجازان

منذ 4 ساعات
1496
الدفاعات الجوية تحبط جميع المحاولات العبثية الحوثية لاستهداف المدنيين بجازان

جازان (صدى):
أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء، تمكن الدفاعات الجوية من إحباط جميع محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية.

واعترضت قوات التحالف صاروخًا بالستيًا رابع أطلق باتجاه جازان، فيما تصدت في وقت سابق لثلاث صواريخ وطائرتين مسيرتين باتجاه جازان أيضا.

وأكد التحالف على اتخاذه إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

جازان
اليمن
الحوثيون
التحالف

التعليقات

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أحدث التعليقات

شيخين1
اي قصاص يابو قصاص
كوكولولو
سويت مقابلة قبل العيد مع شخص كلمة مغرور ونفسية ومعقد قليلة بحقة اخلاق زبالة ويتدخل بالامور الشخصية ويعلم الله اني محتاج الوظيفة وبالاخر قال...
كوكولولو
لو انة سوري ولا لبناني كان لحقت وراة
الحارثي
الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة.
ابو محمد 😎 ✍️
سيأدبوه ..

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