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"التأمينات الاجتماعية" : أي زيادة بالأجر تتجاوز 10% لن يتم قبولها بعد بلوغ سن الـ50

منذ 4 أيام
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"التأمينات الاجتماعية" : أي زيادة بالأجر تتجاوز 10% لن يتم قبولها بعد بلوغ سن الـ50

الرياض (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن أي زيادة بالأجر المسجل لديها تتجاوز 10% لن يتم قبولها بعد بلوغ سن الـ 50، وليس المقصود نسبة الاستقطاع البالغة 9% كتقاعد +1% لساند (مجموع 10%)

وأوضحت المؤسسة، معايير قبول الزيادة في الأجر الخاضع للنظام؛ حيث يلزم في كل الأحوال أن تكون الزيادة في أجور الاشتراك مثبتة على الزيادة الفعلية في الأجر المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل على أن لا يتجاوز مجموع الاجر (الاساسي و بدل السكن) مبلغ 45000ريال.

وتكون وفق القيود التالية: قبل بلوغ سن الخمسين يتم قبول أي زيادة في الأجر الخاضع للأشتراك، أما إذا بلغ سن الخمسين أو تجاوزها فإن نسبة الزيادة المسموح بها هي (10%) من الأجر المسجل في السنة السابقة ويستمر الالتزام بهذه النسبة حتى تاريخ نهاية مدة اشتراكه، ولا يخضع ما يتجاوز هذا القدر لحسم الاشتراك، واستثناء من حكم الفقرة السابقة.

وتسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية: الزيادة في أجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجور اشتراك اقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ريال فأقل.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد عن (1500) ريال كما يزيد عن آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العمل من عمله السابق بنسبة تزيد عن (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنويا على سبيل الافتراض، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك.

وقالت أنه يسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية، أو يسجل بأجره السابق مضافا إليه (10%) أي الأجرين أكبر، على ألا يتجاوز الأجر الذي سجل به، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير.

التأمينات الاجتماعية
المعاشات
زيادة الأجر

التعليقات

النشمي
النشمي عدد التعليقات : 520
منذ 4 أيام
مافهمنا قبل كم شهر قلتوا يحق لمن تجاوز ال50 تعديل راتبة من المنصة
قرم
قرم عدد التعليقات : 261
منذ 4 أيام
ليهمايتم قبولها اذا بلغ 50ىعام!!!
سلامااااااااااااااات.
يا تأمينااااااااااااااات.
احمد
احمد عدد التعليقات : 1453
منذ 4 أيام
نتفنونا تنتيف .... وش تبغون اكثر من كذا ..... ياخي اشعر اننا غرباء ببلدنا .
السيف
السيف عدد التعليقات : 257
منذ 4 أيام
الله يا ستر في الأيام القادمة
مواطن غريب
مواطن غريب عدد التعليقات : 1
منذ 4 أيام
التامينات كل يوم لها نظام
نظامها بكيف الرئيس
نظام كلن ايده له
او نظام طقها والحقها
خالد
خالد عدد التعليقات : 1
منذ 4 أيام
وش السالفه
مواطن
مواطن عدد التعليقات : 9
منذ 4 أيام
ماهكذا تورد الإبل يامسؤولين . أليس منكم رجل رشيد يدرس تبعات القرار من سلبيات وضياع حقوق
سامي
سامي عدد التعليقات : 4
منذ 4 أيام
لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
سامي
سامي عدد التعليقات : 4
منذ 4 أيام
لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
سامي
سامي عدد التعليقات : 4
منذ 4 أيام
لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
سامي
سامي عدد التعليقات : 4
منذ 4 أيام
لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
ماجد
ماجد عدد التعليقات : 1
منذ 4 أيام
حسبناالله.ونعم الوكيل
ابو سجاد
ابو سجاد عدد التعليقات : 1
منذ 4 أيام
قرار قديم ومطبق على الشركات من زمان ماهو الجديد
نايف
نايف عدد التعليقات : 8
منذ 4 أيام
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أبوناصر
أبوناصر عدد التعليقات : 2
منذ 29 دقيقة
لحد الان فيه شركاة لم تطبق راتب أل٤٠٠٠ ولاحسيب ولارقيب لاكثر ألشركاة مع الأسف كله حبر على ورق ومجرد تسلية احاديث غير موثوقه في مقابلاة مع الاعلام

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أحدث التعليقات

الملل
حيوان وليش واقفه عنده ليت فهمنا وش معنا وقرن في بيوتكن ماهو في الشوارع ملاحظه يمدحون شارع البخاري في بريده
لللل
خلك حيوان مثلهم علي شان تحس فيهم لانه مايفهم الحيوان الا الحيوان اللي زيه
أبوناصر
لحد الان فيه شركاة لم تطبق راتب أل٤٠٠٠ ولاحسيب ولارقيب لاكثر ألشركاة مع الأسف كله حبر على ورق ومجرد تسلية احاديث غير موثوقه في...
Dakeel ahmadi
بعض شركات الامن تشغلهم شهر من دون راحه.ولا تطعيهم الراتب.والمسكين يروح عليها راتب شهر.
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تزرفلونه لبلاد وهو مخصي ,,

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