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تركي آل شيخ: "نطبخ موضوع سيكون نقلة كبيرة في عالم الفن"

منذ 21 ساعة
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تركي آل شيخ: "نطبخ موضوع سيكون نقلة كبيرة في عالم الفن"

الرياض (صدى):
تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، عن ملامح مشروع جديد، سيمثل نقلة نوعية في مجال الفن.

وقال آل الشيخ: "فيه موضوع نطبخه في هيئة الترفيه، مع الشركة العملاقة روتانا، وأخي سالم الهندي".

وأضاف رئيس هيئة الترفيه: "سيكون إن تم نقلة كبيرة في عالم الفن، الله ييسر الأمور"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي سياق منفصل أعرب آل الشيخ عن انبهاره بالمواهب السعودية، قائلا: "كل يوم أكتشف سعودي أو سعودية يبهروني بإبداعهم في كثير من المجالات".

وتابع: "فخور فيكم وسعيد بالعمل معكم، وسعيد أكثر ومتشرف أن أكون خادم وسند لكم في كل شيء، أنتم نبتة طيبة ينفع فيكم الاهتمام والرعاية لأنكم تخرجون أطيب الثمر بعد ذلك".

الفن
هيئة الترفيه
تركي آل شيخ

التعليقات

؟؟
؟؟ عدد التعليقات : 227
منذ 19 ساعة
سبحان الله هذه الايه عظيمه قال الله تعالي وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰان ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّۢ مَّسَّهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
قرم
قرم عدد التعليقات : 233
منذ 18 ساعة
اصبت عين الحقيقه يا ؟؟
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17257
منذ 17 ساعة
لن انسى دعائي في سجودي في كل صلاة
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 131163
منذ 16 ساعة
مخالف للنشر
ابوعبدالله
ابوعبدالله عدد التعليقات : 1
منذ 15 ساعة
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
ابو بدر
ابو بدر عدد التعليقات : 1
منذ 14 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
خالد النغيمش القصيم
خالد النغيمش القصيم عدد التعليقات : 1
منذ 13 ساعة
الله يجزاك خير دايما سباق لوناسه الشباب وحفطهم من السفر للخارج والله الذي لااله الاهو اننا نحبك في الله
ابو عبدالله
ابو عبدالله عدد التعليقات : 1
منذ 11 ساعة
نسأل الله لك الهداية
adel
adel عدد التعليقات : 2
منذ 10 ساعات
حسبنا الله عليك ونعم الوكيل
راي
راي عدد التعليقات : 1081
منذ 9 ساعات
ارقص ياال الشيخ وضرط من تحت,,,ماجبت عز للبلدجبت الخراب
محب للدولة وحكامها وشعبها
محب للدولة وحكامها وشعبها عدد التعليقات : 3
منذ 8 ساعات
اطبخ بالتعليم اطبخ بالصحة خرجو لنا جيل عباقرة هذا أفضل الطبخ خل الأمريكي والياباني والصيني يتعب على مايحصل فيزا لطلب العلم عندنا او للعلاج بالمملكة العربية السعودية هذا أفضل من طبخ الفن
محب للدولة وحكامها وشعبها
محب للدولة وحكامها وشعبها عدد التعليقات : 3
منذ 8 ساعات
اطبخ بالتعليم اطبخ بالصحة خرجو لنا جيل عباقرة هذا أفضل الطبخ خل الأمريكي والياباني والصيني يتعب على مايحصل فيزا لطلب العلم عندنا او للعلاج بالمملكة العربية السعودية هذا أفضل من طبخ الفن
محب للدولة وحكامها وشعبها
محب للدولة وحكامها وشعبها عدد التعليقات : 3
منذ 8 ساعات
اطبخ بالتعليم اطبخ بالصحة خرجو لنا جيل عباقرة هذا أفضل الطبخ خل الأمريكي والياباني والصيني يتعب على مايحصل فيزا لطلب العلم عندنا او للعلاج بالمملكة العربية السعودية هذا أفضل من طبخ الفن
وافي
وافي عدد التعليقات : 846
منذ 8 ساعات
الله يطبخ مخك ومخ من جابك لين ينفجر ياعدو الله
ابومشاري
ابومشاري عدد التعليقات : 1
منذ 8 ساعات
الترفيه بحر كبير..نريد ترفيه نظيف ..نريد ترفيه بعيد عن الانفتاح الغير مبرر ..
صالح السعيد
صالح السعيد عدد التعليقات : 6
منذ 8 ساعات
الترفيه..ماعاد. فيه.
فلوس.. ههههه
خالد
خالد عدد التعليقات : 1
منذ 8 ساعات
الله لايوفقك من حيث مالقيت وجهك جت الكورونا والسبب الذنوب والمعاصي الله يكفينا شر من فيه شر
أبو وحيد
أبو وحيد عدد التعليقات : 1
منذ 8 ساعات
للأسف أنك من نسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد التوحيد في الجزيرة العربية خبت وخاب طبخك
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8302
منذ 7 ساعات
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره ع
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8302
منذ 7 ساعات
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا
ابودحدوح المدحدح
ابودحدوح المدحدح عدد التعليقات : 1
منذ 4 ساعات
اذا كثروا الطباخين
خربت الطبخه
ياكثر الطباخين في ها الزمن
Mousa
Mousa عدد التعليقات : 8
منذ ساعتين
اغلب التعليقات من خارج الوطن احذروهم يريدون نشر الفتن فهم من مطاوعة الاخونج اللهم عليك بهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم

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أحدث التعليقات

Ado
حنا مانبغى ينسحبوا نبغى يهزموهم شر هزيمة.
ابتهاج
السلام عليكم انا في مدينه جده وابحث عن وظيفه
دلال الحربي
المفروض ينتقدوه نقد بناء غير جارح واكيد هما كانت بداياتهم مو شي كن بلسما في كلماتك والله عفارم عليه قدر يقوم ويتميز بعد هذا...
بلبل البحر
سبحان الله
بلبل البحر
للفنون جنون أي إن بعض انواع الفنون تعد من الجنون

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