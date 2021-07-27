تركي آل شيخ: "نطبخ موضوع سيكون نقلة كبيرة في عالم الفن"

الرياض (صدى):
تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، عن ملامح مشروع جديد، سيمثل نقلة نوعية في مجال الفن.
وقال آل الشيخ: "فيه موضوع نطبخه في هيئة الترفيه، مع الشركة العملاقة روتانا، وأخي سالم الهندي".
وأضاف رئيس هيئة الترفيه: "سيكون إن تم نقلة كبيرة في عالم الفن، الله ييسر الأمور"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وفي سياق منفصل أعرب آل الشيخ عن انبهاره بالمواهب السعودية، قائلا: "كل يوم أكتشف سعودي أو سعودية يبهروني بإبداعهم في كثير من المجالات".
وتابع: "فخور فيكم وسعيد بالعمل معكم، وسعيد أكثر ومتشرف أن أكون خادم وسند لكم في كل شيء، أنتم نبتة طيبة ينفع فيكم الاهتمام والرعاية لأنكم تخرجون أطيب الثمر بعد ذلك".