نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"العبد الكريم" يوجه نصيحة للراغبين في صناعة عطور محلية

منذ يوم
13610
1
"العبد الكريم" يوجه نصيحة للراغبين في صناعة عطور محلية

عادل الحربي (صدى):
وجه فيصل العبدالكريم، المهتم بشؤون المستهلك، نصيحة للمقبلين على مجال العمل في صناعة ماركة محلية للعطور.

وقال العبد الكريم: "صناعة براند عطور ليست صعبة، ولكن أصعب عمل في كل القطاعات التجارية هو التسويق".

وتابع: "لذلك لا تتجه لتصنيع عطر لا يكلف 30 ريال وتريد بيعه بـ 350 وأكثر، وعندما تخسر تبدأ تستعطف وتهاجم بأن لا أحد يقبل يعلن لك بالمجان".

واختتم موجها قوله للعاملين بهذا المجال: "لأن مثلك مئات أولاً، ولأن مشكلتك قفزت كل الخطوات ولم تبدأ من الصفر".

وتفاعل مقدم البرامج حمود الفايز مع العبد الكريم، قائلا: "الزيوت العطرية الجيدة لوحدها تكلف بما لا يقل عن 56 ريال مع الضريبة، لكن غالبا الإشكالية بالمبيعات تقع عند عدم تقبل المستهلك أنها معبأة في السعودية مثلاً، وسبب لجوء البعض إلى تعبئة العطور في دول عربية لأنها أقل تكلفة بما لا يقل عن 60%".

فيما أكد أحد النشطاء على أهمية تسهيل وزارة التجارة لهذه الصناعة لفتح مجال للذين يرغبون في صنع عطور محلية فريدة.

المستهلك
العبدالكريم
التسويق
عطور محلية

التعليقات

هيام عبد الكريم العقايله
هيام عبد الكريم العقايله عدد التعليقات : 1
منذ 10 دقائق
السلام عليكم اتمنى تدعمو صناع العطور الاسره المنتجه لأنه بحاجه له كثيرا ويك ن إنتاج سعودي ارجو الاهتمام في الجاني العطو. والبخور

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

.فكر آخر
سبحان الله وبحمده
بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
.فكر آخر
سكران طينة
بلسم الروح
سبحان الله
غليس ولد رماح
(على اللي مايبي كلمة الحق تقال وتطلع)

أخر الأخبار

الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة
الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة
منذ 3 دقائق 1068
تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية
تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية
منذ 25 دقيقة 1235
الأمير تركي الفيصل: إعلامنا لديه بطء ويجب مواجهة ما يقال عننا أول بأول (فيديو)
الأمير تركي الفيصل: إعلامنا لديه بطء ويجب مواجهة ما يقال عننا أول بأول (فيديو)
منذ 45 دقيقة 1414
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بمكة 
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بمكة 
منذ 46 دقيقة 1277
الإمارات: أمننا وأمن المملكة كل لا يتجزأ 
الإمارات: أمننا وأمن المملكة كل لا يتجزأ 
منذ 55 دقيقة 1447
الرئيس التونسي يطالب التجار بخفض الأسعار لتلبية حاجات المواطنين
الرئيس التونسي يطالب التجار بخفض الأسعار لتلبية حاجات المواطنين
منذ ساعة 1312
إلهام الفضالة تقاضي 3 مشاهير بسبب إساءتهم لها بعد زواجها من شهاب جوهر
إلهام الفضالة تقاضي 3 مشاهير بسبب إساءتهم لها بعد زواجها من شهاب جوهر
منذ ساعة 681
الرئاسة التونسية: لا مجال للعودة عن حرية الإعلام والتعبير
الرئاسة التونسية: لا مجال للعودة عن حرية الإعلام والتعبير
منذ ساعة 1421
تشيلسي يتعاقد مع حارس فولهام
تشيلسي يتعاقد مع حارس فولهام
منذ ساعة 1292
القبض على مواطنين اعتديا على عاملين في محطات وقود بحائل
القبض على مواطنين اعتديا على عاملين في محطات وقود بحائل
منذ ساعتين 1408