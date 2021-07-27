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طفلتان تقتلان جارتهما الصغيرة أثناء محاولتهما هتك عرضها

منذ ساعة
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طفلتان تقتلان جارتهما الصغيرة أثناء محاولتهما هتك عرضها

القاهرة (صدى):
حسمت محكمة الطفل بمحكمة المنصورة الابتدائية المصرية، اليوم، قرارها بشأن طفلتين قامتا بقتل ومحاولة هتك عرض صديقتهما الصغيرة.

وترجع تفاصيل الواقعة منذ سبتمبر الماضي، عندما استدرجت الطفلتين ابنة جارتهما الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات للعب معهما.

وحاولت الطفلتين لعب لعبة "عريس وعروسة" مع الطفلة، وأثناء محاولة هتك عرضها صرخت الأخيرة، وانتهى الحادث بمقتلها بعد أن تم كتم أنفاسها.

واكتشفت أم الطفلتين الحادث فحاولت إخفاء الجريمة، فقامت بوضع الجثة داخل كيس، ثم ذهبت مع أسرة الطفلة للبحث عنها، وفي صباح اليوم التالي وضعت الجثة على السلم لتعثر عليها أسرتها، وتم إلقاء القبض عليها وعلى الطفلتين.

وقضت المحكمة اليوم بوضع الطفلة الأول البالغة من العمر 12 عاما، والثانية البالغة من العمر 9 سنوات في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، حتى بلوغ سن الثامنة عشرة.

المنصورة
محكمة
طفلة
هتك عرض
الطفل

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 17
منذ ساعة
معقوله القصه هذي
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131161
منذ 18 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تمام 👍
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لابد من القضاء على هذي الشرذمه الحوثيه بأسرع وقت
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
للأسف صاروا يروجون للنساء وكانهن سلعه رخيصه كل من جاء يسومها بل حتى بعض الفتيات من ضعاف النفوس صارت تروج لنفسها وتطلع بمظاهر مخله...
نايف
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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