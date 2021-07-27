طفلتان تقتلان جارتهما الصغيرة أثناء محاولتهما هتك عرضها

القاهرة (صدى):
حسمت محكمة الطفل بمحكمة المنصورة الابتدائية المصرية، اليوم، قرارها بشأن طفلتين قامتا بقتل ومحاولة هتك عرض صديقتهما الصغيرة.
وترجع تفاصيل الواقعة منذ سبتمبر الماضي، عندما استدرجت الطفلتين ابنة جارتهما الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات للعب معهما.
وحاولت الطفلتين لعب لعبة "عريس وعروسة" مع الطفلة، وأثناء محاولة هتك عرضها صرخت الأخيرة، وانتهى الحادث بمقتلها بعد أن تم كتم أنفاسها.
واكتشفت أم الطفلتين الحادث فحاولت إخفاء الجريمة، فقامت بوضع الجثة داخل كيس، ثم ذهبت مع أسرة الطفلة للبحث عنها، وفي صباح اليوم التالي وضعت الجثة على السلم لتعثر عليها أسرتها، وتم إلقاء القبض عليها وعلى الطفلتين.
وقضت المحكمة اليوم بوضع الطفلة الأول البالغة من العمر 12 عاما، والثانية البالغة من العمر 9 سنوات في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، حتى بلوغ سن الثامنة عشرة.