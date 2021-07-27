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شاهد.. شاب يتحرش بفتاة داخل مول شهير بأبها والعنف الأسري يتفاعل

منذ 10 دقائق
1204
شاهد.. شاب يتحرش بفتاة داخل مول شهير بأبها والعنف الأسري يتفاعل

أبها (صدى):
تفاعل مركز العنف الأسري مع واقعة تحرش شاب بفتاة داخل مول شهير في أبها التي أثارت موجة من الغضب والاستياء بين متداولي المقطع.

وقال مركز العنف الأسري:"نحن متواجدون لخدمتكم، نرجو منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه مواطنون وسما بعنوان "متحرش أبها" الذي تصدر ترند "تويتر"، حيث انهالت عليه التعليقات الغاضبة جراء تحرش شاب بفتاة داخل مول شهير.

وظهر في الفيديو، الشاب يطارد الفتاة في كافة أرجاء  المول؛ حيث تلفظ عليها، كما وثقت الفتاة لحظة هروب

المتحرش بعد رفعها الجوال في وجهه لتصوير، حيث توعدته بنشر الفيديو للقبض عليه كي يكون عبرة لغيره.

 

 

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مول
مركز العنف الأسري

التعليقات

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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