القبض على فنان مشهور بتهمة حيازة المخدرات

خالد الظفيري (صدى):
أعلن الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني عن القبض على ممثل كويتي مشهور لحظة وصولة إلى مطار الكويت بتهمة حيازة المخدرات.
وأوضح "الحمراني" أن الفنان مشهور بالأعمال الرمضانية والأدوار البطولية، مشيرًا إلى أنه أصبح "مدمن" خلال تصويره عمل فني بأحد الدول العربية.
وقال أبوطلال الحمراني عبر حسابه على "تويتر": "القبض على ممثل كويتي مشهور بالأعمال الرمضانية والأدوار البطولية قبل أسبوع لحظة وصوله إلى مطار الكويت ملغم بالمخدرات".
وأضاف: "تم التحقيق معه وكشف أنه أصبح مدمن أثناء وجوده لتصوير عمل فني في أحد الدول العربية، وتم إحالته للسجن 21 يوم على ذمة التحقيق".