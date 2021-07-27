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القبض على فنان مشهور بتهمة حيازة المخدرات

منذ ساعة
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القبض على فنان مشهور بتهمة حيازة المخدرات

خالد الظفيري (صدى):
أعلن الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني عن القبض على ممثل كويتي مشهور لحظة وصولة إلى مطار الكويت بتهمة حيازة المخدرات.

وأوضح "الحمراني" أن الفنان مشهور بالأعمال الرمضانية والأدوار البطولية، مشيرًا إلى أنه أصبح "مدمن" خلال تصويره عمل فني بأحد الدول العربية.

وقال أبوطلال الحمراني عبر حسابه على "تويتر": "القبض على ممثل كويتي مشهور بالأعمال الرمضانية والأدوار البطولية قبل أسبوع لحظة وصوله إلى مطار الكويت ملغم بالمخدرات".

وأضاف: "تم التحقيق معه وكشف أنه أصبح مدمن أثناء وجوده لتصوير عمل فني في أحد الدول العربية، وتم إحالته للسجن 21 يوم على ذمة التحقيق".

المخدرات
ممثل كويتي
أبوطلال الحمراني
الأعمال الرمانية
الأدوار البطولية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131158
منذ 53 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
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