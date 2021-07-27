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تطور جديد بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد نقلها للمستشفى

منذ ساعتين
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تطور جديد بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد نقلها للمستشفى

القاهرة (صدى):
  

كشف مصدر طبي مسؤول بالمستشفى الجديد الذي نقلت إليه الفنانة، دلال عبد العزيز، عن تطورات جديدة بشأن حالتها الصحية.

وقال المصدر، إن الفنانة دلال عبد العزيز، منذ نقلها إلى المستشفى، حركتها بطيئة جدا وتحتاج للأكسجين بصفة مستمرة، موضحا أن مضاعفات فيروس كورونا كثيرة وتحتاج لوقت وتختلف من شخص إلى آخر.

وأشار إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز، كانت بحاجة إلى بعض أجهزة التنفس مثل "باي باب أو هاي فلو نزيل أو سباب"، لافتا إلى أنها لم توضع على جهاز تنفس إصطناعي "فنتيلتور"، بحسب صحيفة "الوطن".

وأشار إلى أنها ما زالت تحتاج إلى الأكسجين بسبب معاناتها من مضاعفات ما بعد كورونا، وأهما تليف الرئة، مبينا أن الفنانة دلال عبد العزيز، من الحالات النادرة التي تحدث لها مضاعفات ما بعد كورونا بهذا الشكل، وتحتاج إلى وقت كبير للعودة مرة أخرى.

 

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دلال عبدالعزيز
الرئة
مضاعفات

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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