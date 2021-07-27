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وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

منذ ساعتين
1457
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية عن توفر 12وظيفة لدى البنك الإسلامي للتنمية ISDB، بعدة مسميات منها مدير قسم التسويق ومدير المراقبة المالية،وأخصائي أول في إدرة البيانات والسياسات والتوعية.

وأضافت أن الوظائف المطروحة تضمنت أخصائي مهندس حلول أول، وممثل البنك الميداني لدى النيجر، وممثل البنك الميداني لدى تونس، ومسؤول تكنولوجيا المعلومات، وأخصائي تحرير وكاتب إعلانات، وأخصائي أول تسويق وتخطيط اتصالات، وكبير اخصائيين المحتوى الإبداعي، وأخصائي تسويق، وأخصائي تسويق رقمي.

وأكدت أن الوظائف متاحة للمواطنين، مضيفة أن التقديم على هذه الوظائف يكون من خلال الرابط التالي من هنا.

كما شددت على تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية نسخة من التقديم على البريد الإلكتروني التالي [email protected].

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الخارجية
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بنك

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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