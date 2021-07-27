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ضبط 793 مخالفة للاجراءات الاحترازية في منشآت تجارية

منذ ساعة
1176
ضبط 793 مخالفة للاجراءات الاحترازية في منشآت تجارية

مكة المكرمة (صدى):
نفذت وزارة التجارة أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.

وأسفرت الجولات عن ضبط 793 مخالفة أبرزها السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل

كما شملت المخالفات عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وعدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك، وقيام المنشأة بدعوة الأشخاص وإقامة التجمعات.

وأضافت أن المخالفات تم رصدها في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والرياض، والمنطقة الشرقية، والقصيم، ونجران، وجازان، والجوف، والباحة، وعسير.

حائل
تبوك
الرياض
مكة المكرمة
الحدود الشمالية
المدينة المنورة

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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