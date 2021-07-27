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الأحوال المدنية توضح خطوات تعديل البيانات في السجل المدني عبر أبشر

منذ ساعتين
1518
الأحوال المدنية توضح خطوات تعديل البيانات في السجل المدني عبر أبشر

الرياض (صدى):
أوضحت الأحوال المدنية خدمات تعديل البيانات في السجل المدني؛ وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية عبر منصة أبشر.

وتتضمن خدمات تعديل البيانات في السجل المدني "تعديل المؤهل الدراسي، تعديل الاسم باللغة الإنجليزية، تصحيح الحالة الاجتماعية، ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم".

ويمكن الاستفادة من الخدمات من خلال اتباع عدد من الخطوات وهى:

1- تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر" أفراد.

2- اختيار خدمات من أيقونة "خدماتي".

3- اختيار الأحوال المدنية.

4- اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

5- الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال اجراءتها.

الأحوال المدنية
الخدمات الإلكترونية
منصة أبشر
تعديل البيانات
أيقونة خدماتي

التعليقات

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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