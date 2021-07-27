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سفارة المملكة بإيطاليا: غير مسموح حالياً بدخول القادمين للسياحة

منذ 3 ساعات
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سفارة المملكة بإيطاليا: غير مسموح حالياً بدخول القادمين للسياحة

روما (صدى):

أصدرت سفارة المملكة في إيطاليا، تنبيها للمواطنين الراغبين في السفر إلى إيطاليا بغرض السياحة.

وقالت سفارة المملكة في إيطاليا في بيان لها؛" تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام الراغبين في السفر إلى جمهورية إيطاليا، بأن منافذ الدخول الإيطالية لا تسمح في الوقت الراهن بدخول القادمين من المملكة لغرض السياحة بناءً على الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وفي حال السماح بالدخول خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه".

يذكر أن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرّح في وقت سابق بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، محذرة من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.

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سفارة المملكة في إيطاليا

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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