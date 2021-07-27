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أكثر من 38الف مستفيد من وصفات الصيدلية بمجمع ارادة للصحة النفسية بالباحة

منذ 15 ساعة
1067
أكثر من 38الف مستفيد من وصفات الصيدلية بمجمع ارادة للصحة النفسية بالباحة

عبدالله الغامدي (صدى):
أشارت الإحصائية الصادرة عن مجمع ارادة للصحة النفسية عن الخدمات المقدمة واعداد المستفيدين منها خلال الفترة من 1يناير الى 30يونيو 2021م حيث بلغ عدد مستفيدي خدمات الطوارئ 4339 مستفيد والعيادات الخارجية 6458 مستفيد ومركز اضطرابات النمو والسلوك 538مستفيد كما بلغ عدد مستفيدي وصفات الصيدلية 38280مستفيد وفحوصات المختبر 31604 مستفيد وحالات التنويم 385 مستفيد وأيضًا بلغ عدد مستفيدي الرعاية الصحية المنزلية 471 مستفيد والتأهيل الطبي 735 مستفيد والأشعة 103 مستفيد والخدمة النفسية 406 مستفيد وبلغ عدد مراجعي عيادة الأسنان 95 مراجع والخدمة الاجتماعية 280 مستفيد كمابلغ عدد مستفيدي العيادة الافتراضية 580 مستفيد.

التعليقات

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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