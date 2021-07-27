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الأمير سطام بن خالد: مسألة اليمن أمن قومي وسنفعل المستحيل للحفاظ عليه

منذ 4 ساعات
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الأمير سطام بن خالد: مسألة اليمن أمن قومي وسنفعل المستحيل للحفاظ عليه

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على قرار الخارجية الأمريكية بمناقشة التداعيات المتزايدة لاستمرار هجمات الحوثيين على مأرب.

وقال "الأمير سطام" عبر حسابه على "تويتر": "جندوا الأطفال وقتلوا واغتصبوا النساء والرجال وعذبوا الأسرى ودمروا المنازل والمواقع الأثرية وقصفوا المطارات المدنية والمدن وهددوا إمدادات الطاقة العالمية".

وتابع عن انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران: "ولم يتوقفوا عند ذلك بل دسوا الطائفية في تعليم الأطفال في المدارس وبعد كل هذه الجرائم التي لم يفعلها أحد مازلتم تتناقشون".

وأضاف عن قرارات الغرب تجاه الحوثيين: "ما يقوم به الغرب من التصريحات والمواقف الضبابية وعدم وضع النقاط على الحروف في ملف اليمن يهدف ليبقى الوضع على ما هو عليه ظناً منهم بأن هذا الملف سيستنزف السعودية لكنهم واهمون وحالمون".

واستكمل: "موضوع اليمن هو مسألة أمن قومي سنبقى نفعل المستحيل من أجل الحفاظ عليه رغم أنوف الجميع.. لعبة أصبحت مكشوفة".

 

الحوثيون
الخارجية الأمريكية
تجنيد الأطفال
الأمير سطام بن خالد آل سعود
الطاقات العالمية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15317
منذ ساعة
آخر طلة قبل ركوب الطائرة..

على قدر هجري وبعدي وتعبي وضيقي وحزني .. أهديكم حبا وفرحاً وثناءاً عاطراً وشكراً ..

دمتم في ربوع الوفاء والجمال.. ترفلون بالصحة والهناء

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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