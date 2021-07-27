فوز الفهد تحتفل باستقبال مولودها الأول

خالد الظفيري (صدى):
استقبلت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد مولودها الأول اليوم الثلاثاء من زوجها رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف.
واحتفلت "فوز" بمولودها الجديد من خلال نشر بطاقة له مدون عليها اسم الطفل وهو "أحمد"، معلقة: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولود أحمد".
وأضافت: "نسأل الله الوهاب أن ينبته نباتا حسنا ويجعله قرة عين لنا.. فوز الفهد وعبد اللطيف الصراف".
وتفاعل المتابعون مع منشور فوز الفهد وانهالت المباركات عليها من خلال خاصية التعليقات داعين الله أن يبارك فيها وبمولدها الجديد.