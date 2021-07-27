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فوز الفهد تحتفل باستقبال مولودها الأول

منذ ساعة
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فوز الفهد تحتفل باستقبال مولودها الأول

خالد الظفيري (صدى):
استقبلت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد مولودها الأول اليوم الثلاثاء من زوجها رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف.

واحتفلت "فوز" بمولودها الجديد من خلال نشر بطاقة له مدون عليها اسم الطفل وهو "أحمد"، معلقة: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولود أحمد".

وأضافت: "نسأل الله الوهاب أن ينبته نباتا حسنا ويجعله قرة عين لنا.. فوز الفهد وعبد اللطيف الصراف".

وتفاعل المتابعون مع منشور فوز الفهد وانهالت المباركات عليها من خلال خاصية التعليقات داعين الله أن يبارك فيها وبمولدها الجديد.

طفل
مولود
بطاقة
فوز الفهد
عبداللطيف الصراف

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 1451
منذ 50 دقيقة
سلق مجمعه وحثالة المجتمع ..... تفوووو على وجيهكم المنزوع منها الحياء والحشمه والدين .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131155
منذ 15 دقيقة
وحنا وبش خصنا يوم تنشرون خبرها عندنااا ............!!؟

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أحدث التعليقات

4lovex2
مثل ألي يتسلق الجبال أو يفحط فهو بمثابة المنتحر لماذا ؟! لأن تعريض النفس للخطر وعدم الاكتراث لخطورة المكان بغرض التسلية أو لفت الانتباه...
4lovex2
شر البلية ما يضحك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل همها أن تصور لمتابعينها وفي الأخير فقدت حياتها لا حول ولا...
4lovex2
كلعادة مسلسلات الدم وفضائح مصر ألتي لاتنتهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ماجد
حسبناالله.ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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