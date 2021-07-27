لقاء الخميسي تشن هجوما حادا على امرأة انتقدت فتيات غير محجبات

القاهرة (صدى):
شنت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، هجوما لاذعا على سيدة انتقدت فتيات غير محجبات بعد نشرها صورة لهن.
وعقبت السيدة على صورة الفتيات، قائلة:"لو عيل من عيالي فكر يقولي هتجوز واحدة بشعرها أو مطلقة أو مدخنة هامسح بيه الأرض، كفاية الستات والأمهات اللي بشوفهم يوميا زي الصورة دي وبتخض على مستقبل بناتهم اللي أكيد هيقلدوهم، معرفش ليه بتكرهوا الحجاب كده؟".
وشارت لقاء الخميسي، منشور المرأة، معلقة عليه:"يا أستاذة هالة.. يومك جميل إن شاء الله.. للأسف الشديد أنا سمحت لنفسي أخد البوست بتاع حضرتك من غير استئذان ودا مش صح بس عشان أقول لحضرتك كلمتين ياريت تقريهم كويس".
وأشارت: "مش من حقك حضرتك تاخدي صور ناس وتحطيها عند حضرتك وتذميهم وتدخلي في اختياراتهم لحياتهم، ومش من حقك أصلا تختاري ولادك لأن ليهم الحق في الاختيار، ومش من حقك تحكمي على أخلاق الناس وحياتهم لأنك مش واصي ولا ولي، فياريت حضرتك تخليكي في نفسك وتطوري من نفسك وتغضي البصر لو مش عاجبك الصور".
وتابعت: "دعي الخلق للخالق، كل حي أدرى بحياته واختياراته وعليكِ احترامه والتزام الصمت شكرا ويوم سعيد".