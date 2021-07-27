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لقاء الخميسي تشن هجوما حادا على امرأة انتقدت فتيات غير محجبات

منذ ساعة
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لقاء الخميسي تشن هجوما حادا على امرأة انتقدت فتيات غير محجبات

القاهرة (صدى):
شنت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، هجوما لاذعا على سيدة انتقدت فتيات غير محجبات بعد نشرها صورة لهن.

وعقبت السيدة على صورة الفتيات، قائلة:"لو عيل من عيالي فكر يقولي هتجوز واحدة بشعرها أو مطلقة أو مدخنة هامسح بيه الأرض، كفاية الستات والأمهات اللي بشوفهم يوميا زي الصورة دي وبتخض على مستقبل بناتهم اللي أكيد هيقلدوهم، معرفش ليه بتكرهوا الحجاب كده؟".

وشارت لقاء الخميسي، منشور المرأة، معلقة عليه:"يا أستاذة هالة.. يومك جميل إن شاء الله.. للأسف الشديد أنا سمحت لنفسي أخد البوست بتاع حضرتك من غير استئذان ودا مش صح بس عشان أقول لحضرتك كلمتين ياريت تقريهم كويس".

وأشارت: "مش من حقك حضرتك تاخدي صور ناس وتحطيها عند حضرتك وتذميهم وتدخلي في اختياراتهم لحياتهم، ومش من حقك أصلا تختاري ولادك لأن ليهم الحق في الاختيار، ومش من حقك تحكمي على أخلاق الناس وحياتهم لأنك مش واصي ولا ولي، فياريت حضرتك تخليكي في نفسك وتطوري من نفسك وتغضي البصر لو مش عاجبك الصور".

وتابعت: "دعي الخلق للخالق، كل حي أدرى بحياته واختياراته وعليكِ احترامه والتزام الصمت شكرا ويوم سعيد".

 

 

الحجاب
فتيات
مطلقة
لقاء الخميسي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131155
منذ 59 دقيقة
شوفي يا لقاء يا ام خميّس ، المرأه قالت كلمة حق ، من باب (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذالك أضعف الإيمان )) حديث رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة وأتم التسليم ..

.. ولا اظنك إلا ممن يحبون تفشي الرذيلة في مجتمعهم ولا يتناهون عن منكرٍ فعلوه .. وأنتِ أنتِ من تدخل فيمالا يعنيه ، ولم تتفوهي بكلمة حق ، بل أنكرتي على من ينصح ويحذر من فعل المنكر ..

.. توبي لربك واستفري لذنبك ، او اسكتي سكري بوزك ..
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2377
منذ دقيقة
سبحان الله -- صار البشر كلهم حتى المسلمين يطالبون بحريه تخالف الدين وان هذا اختيارهم واسلوب حياتهم وهم حرين -- لا ماهم حرين الله امرنا ونحن نطيع رب العالمين وليس المنادين بالحريه الفاسده

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أحدث التعليقات

4lovex2
مثل ألي يتسلق الجبال أو يفحط فهو بمثابة المنتحر لماذا ؟! لأن تعريض النفس للخطر وعدم الاكتراث لخطورة المكان بغرض التسلية أو لفت الانتباه...
4lovex2
شر البلية ما يضحك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل همها أن تصور لمتابعينها وفي الأخير فقدت حياتها لا حول ولا...
4lovex2
كلعادة مسلسلات الدم وفضائح مصر ألتي لاتنتهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ماجد
حسبناالله.ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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