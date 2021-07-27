التدخين الإلكتروني أكثر فتكًا بالرئة ويسبب الربو

وكالات (صدى):
كشفت دراسة منشورة في الدورية الأمريكية للطب الوقائي أن استخدام السجائر الإلكتروني يُزيد بقوة من خطر إصابة الرئة بأمراض مزمنة مثل "الربو أو التضخم".
وأكدت الدراسة أن السجائر الإلكترونية ليست آمنة كما يعتقد البعض ولكنها تزيد من خطر أمراض الرئة بنسبة الثُلث بالمقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا أو يستخدموا السجائر الإلكترونية قط.
وتثبت هذه الدراسة عكس ما يروج له أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من السجائر، حيث يستخدم أكثر من 27.5% من طلاب المدراس الثانوية في الولايات المتحدة السجائر الإلكترونية وهو ما يشكل ضرر بالغ.