حبس سيدة خانت زوجها وقتلت رضيعها خوفا من الفضيحة

القاهرة (صدى):
ألقت الشرطة المصرية في محافظة الشرقية القبض على سيدة بعدما اتهمها زوجة بجريمة الزنا وقتل طفلها.
وقال الزوج أنه عاد من عمله في الخارج في شهر أكتوبر الماضي، ومكث مع زوجته حتى شهر نوفمبر، مضيفا أنه تفاجئ بعد 6 أشهر بأن زوجته انجبت طفلا.
وأشار إلى أن زوجته ادعت أن الطفل توفي بالصفراء، مضيفا أنه أجرى تحليل DNA، واكتشف أن الطفل ليس نجله، وأن الزوجة ادعت وفاة الطفل نتيجة إصابته بالصفراء وتم دفن الطفل.
وباشرت الشرطة البلاغ، وتم استخراج الجثة بناء على قرار النيابة العامة، وتبين وجود شبهة جنائية وأن الأم وراء قتل رضيعها والتخلص منه خوفًا من الفضيحة.