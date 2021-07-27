إحباط محاولة تهريب "بنغلاديشي" لـ 37 سبيكة ذهب من المملكة

الرياض (صدى):
أحبطت السلطات في بنغلاديش محاولة أحد مواطنيها تهريب 37 سبيكة ذهبية في مطار "شاه جلال" الدولي في دكا؛ وذلك لدى وصوله من المملكة العربية السعودية أمس الاثنين.
ومن جانبه، صرح نائب مفوض جمارك دكا محمد عبدالصادق، أن فريق من جمارك "دكا ماهين" قام باصطحاب أحد ركاب الرحلة عند جسر الصعود إلى الطائرة.
كما استعادوا سبائك الذهب التي تزن 4.29 كجم من حقيبة يده بحضور مسؤولين آخرين، حيث زعم "المهرب" أنها سلمت إليه من قبل مهاجر زميله له من منطقة "كوميلا" في مطار الملك خالد الدولي.
وأفاد أيضًا في التحقيقات التي أجريت معه أن رجلا مجهول الهوية كان سيستقبل مهرب السبائك خارج المطار عند وصوله، وفقًا لصحيفة "دكا تربيون".
وتم تسليم "المتهم" إلى شرطة المطار في بنغلاديش حيث تم رفع قضية في هذا الصدد للتحقيق في الأمر ومحاسبته.