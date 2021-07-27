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إحباط محاولة تهريب "بنغلاديشي" لـ 37 سبيكة ذهب من المملكة

منذ ساعة
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إحباط محاولة تهريب "بنغلاديشي" لـ 37 سبيكة ذهب من المملكة

الرياض (صدى):
أحبطت السلطات في بنغلاديش محاولة أحد مواطنيها تهريب 37 سبيكة ذهبية في مطار "شاه جلال" الدولي في دكا؛ وذلك لدى وصوله من المملكة العربية السعودية أمس الاثنين.

ومن جانبه، صرح نائب مفوض جمارك دكا محمد عبدالصادق، أن فريق من جمارك "دكا ماهين" قام باصطحاب أحد ركاب الرحلة عند جسر الصعود إلى الطائرة.

كما استعادوا سبائك الذهب التي تزن 4.29 كجم من حقيبة يده بحضور مسؤولين آخرين، حيث زعم "المهرب" أنها سلمت إليه من قبل مهاجر زميله له من منطقة "كوميلا" في مطار الملك خالد الدولي.

وأفاد أيضًا في التحقيقات التي أجريت معه أن رجلا مجهول الهوية كان سيستقبل مهرب السبائك خارج المطار عند وصوله، وفقًا لصحيفة "دكا تربيون".

وتم تسليم "المتهم" إلى شرطة المطار في بنغلاديش حيث تم رفع قضية في هذا الصدد للتحقيق في الأمر ومحاسبته.

 

بنغلاديش
مطار الملك خالد الدولي
الركاب
سبائك الذهب
جمارك دكا ماهين

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2373
منذ 37 دقيقة
يعني عدى من عند اخويانا --- قوية جداجدا جدا
نوونوونونو
نوونوونونو عدد التعليقات : 3
منذ 30 دقيقة
فعلا كييفففففففف عدى من الجمارك السعودية
اقسم بالله انكم دااااااجين حسبي الله عليكم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131149
منذ 23 دقيقة
افااا ، ياحيف ياربعنا يا حيف ، وشلون مر من بين يديكم وشلون ....!!؟

.. الظاهر تفوت من عندكم بعارين وانتم غافلين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
افااا ، ياحيف ياربعنا يا حيف ، وشلون مر من بين يديكم وشلون ....!!؟ .. الظاهر تفوت من عندكم بعارين وانتم غافلين ..
نوونوونونو
فعلا كييفففففففف عدى من الجمارك السعودية اقسم بالله انكم دااااااجين حسبي الله عليكم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خطوه خطوه ياشيخ عطوه ..
ابو وليد
قصدك يحسم البكشه

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