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"الأرصاد" تنبه بهطول أمطار رعدية بدءًا من يوم غد

منذ ساعتين
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"الأرصاد" تنبه بهطول أمطار رعدية بدءًا من يوم غد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من الأربعاء إلى السبت.

وذكر المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، تصحب غالبا بزخات من البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعة الرياح معها إلى 55كم/س أو أكثر، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وتوقع أن يستمر تأثيرها من يوم الأربعاء إلى الأحد بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول على عسير، وابها، وخميس مشيط، ومحايل، والمجاردة، ورجال المع، وبارق، وتنومة، والنماص، وبلقرن، وظهران الجنوب، والحرجة، وسراة عبيدة، وبيشة، والبرك).

كما يشمل ذلك الباحة، وبلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة، والمخواه، والعقيق، وجازان، وبيش، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وفرسان، وفيفا، والعارضة، والداير، وهروب، والخوبة، والحقو، ونجران، وحبونا، وبدر الجنوب، وشرورة.

وشملت توقعات المركز هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة من يوم الأربعاء إلى الجمعة على منطقتى قد تصل إلى غزيرة على الطائف، وسیسان، واضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة، والخرمة، ورئية، وترية، وظلم، والرياض، والخرج، والمزاحمية، والقويعية، والمجمعة، وشقراء، والزلفي، وقد تصل إلى غزيرة على وادي الدواسر، والسليل، والأفلاج، وليلی، وعفیف، والدوادمی، ومكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والجموم، والكامل، وجدة.

كما يتوقع أن تتأثر مناطق الشرقية، والأحساء، وحرض، وبقيق، والمدينة المنورة، وادي الفرع، والمهد، والعيص، والقصيم، بريدة، وعنيزة، والرس، والبكيرية ومعظم محافظات المنطقة، بالأمطار الخفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترة.

الرياض
مكة المكرمة
القصيم
الأحساء

التعليقات

نجم سهيل
نجم سهيل عدد التعليقات : 1
منذ 13 دقيقة
الله كريم ويجيب الخير!!! ما بقى وما ذكرتها && احسن تقول عموم مناطق المملكة بدل هالمقالة الطويله اللتي تتعب وانت تقرأ

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أحدث التعليقات

4lovex2
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4lovex2
شر البلية ما يضحك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل همها أن تصور لمتابعينها وفي الأخير فقدت حياتها لا حول ولا...
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كلعادة مسلسلات الدم وفضائح مصر ألتي لاتنتهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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