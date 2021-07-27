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الأمير خالد الفيصل: سباق الفورمولا 1 من أسرع السباقات على مستوى المدن

منذ 5 ساعات
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الأمير خالد الفيصل: سباق الفورمولا 1 من أسرع السباقات على مستوى المدن

نواف السالم (صدى):
أعلن الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن طرح تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في كورنيش ‎جدة.

وأوضح "الأمير خالد" أن سباق الفورمولا 1 يعتبر من أكبر وأهم السباقات ولها متابعين كثر في المملكة وشعبية كبيرة وسيكون حدث لا يضاهى له في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأضاف: "أهمية السباق ليس فقط من ناحية أنه أقوى وأهم سباق لكن أيضًا بالمكان الذي سيقام به الحدث أيضًا وهو على البحر الأحمر وتحديدًا في كورنيش محافظة جدة وأيضًا بالنسبة للفعاليات المصاحبة من سباقات أخرى ومن حفلات وأشياء أخرى".

وأكد أنه سيتم الإعلان عن هذه الفعاليات بالتفاصيل الدقيقة خلال الأشهر القادمة التي ستعطي فكرة دقيقة وتفاصيلية عن الفعاليات المصاحبة للسباق خلال الثلاث أيام.

وأشار "الأمير خالد" أن هذا السباق يعد الأسرع على مستوى المدن بسرعة تصل إلى أكثر من 320 كيلو مترا في الساعة فهو يحقق المتعة والإثارة والحماس.

وتابع حديثه: "اتوفقنا بإننا استعدنا أفضل المستفيدين وتكون أسرع حلبة مدن وحلبة شوارع وسيكون السباق كذلك سريع مثل سباقات الحلبات وثاني أسرع حلبة على روزنامة ويدل ذلك على أن السباق سيكون ممتع وملئ بالإثارة".

وعن مشاهدة الجماهير للسباق أضاف: "يمكن لأي حد يشوف المواقع الرسمية للسباق على تويتر أو انستجرام ويوتيوب ومشاهدة الفيديو وشكل المباني ومسار الحلبة، فالسباق ليلي وسيكون مضاء بالأنوار ومستوحى من التراث العربي بشكل مودرن ومعاصر وسيتواجد به الخدمات والفعاليات للجميع كبار وصغار".

 

السيارات
الأمير خالد بن سلطان
الدراجات النارية
سباقات السيارات
سباق الفورمولا 1

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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