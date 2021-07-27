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مواطن كويتي : حطو لنا كوكتيل لقاحات
منذ 4 ساعات
1318
2
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التعليقات
بلسم الروح
عدد التعليقات : 103
منذ 41 دقيقة
ههههههههههههه
يبي كوكتيل داش محل كفتريا
بلسم الروح
عدد التعليقات : 103
منذ 41 دقيقة
خذاللقاح والأمور زينه
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أحدث التعليقات
سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
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