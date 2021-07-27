المريسل يحسم الجدل بشأن وجود صراع بين الأهلي والنصر لضم أليوسكي 

طلال الغامدي (صدى):
نفى الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، وجود صراع بين الأهلي والنصر على المقدوني جاني أليوسكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال عبدالعزيز المريسل، خلال تصريحات لفضائية 24 الرياضية:"أقولها على مسئوليتي، النصر لن يزايد على صفقة يريدها الأهلي، والأهلي لن يزايد على صفقة يريدها النصر".
وأصبح جاني أليوسكي قريبًا من الانتقال إلى الأهلي، مقابل الحصول على 11 مليون ريال سنويًا، بعقد يمتد إلى 3 مواسم قادمة، فيما دخل النصر في مفاوضات جديدة في منافسة مع الأهلي على ضم اللاعب.
وكان جاني أليوسكي "29 عامًا"شارك في 38 مباراة بالموسم الماضي في مختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.