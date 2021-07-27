نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المريسل يحسم الجدل بشأن وجود صراع بين الأهلي والنصر لضم أليوسكي 

منذ ساعة
1561
1
المريسل يحسم الجدل بشأن وجود صراع بين الأهلي والنصر لضم أليوسكي 

طلال الغامدي (صدى):
نفى الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، وجود صراع بين الأهلي والنصر على المقدوني جاني أليوسكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عبدالعزيز المريسل، خلال تصريحات لفضائية 24 الرياضية:"أقولها على مسئوليتي، النصر لن يزايد على صفقة يريدها الأهلي، والأهلي لن يزايد على صفقة يريدها النصر".

وأصبح جاني أليوسكي قريبًا من الانتقال إلى الأهلي، مقابل الحصول على 11 مليون ريال سنويًا، بعقد يمتد إلى 3 مواسم قادمة، فيما دخل النصر في مفاوضات جديدة في منافسة مع الأهلي على ضم اللاعب.

وكان جاني أليوسكي "29 عامًا"شارك في 38 مباراة بالموسم الماضي في مختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

 

النصر
الأهلي
صراع
عبد العزيز المريسل
الانتقالات الصيفية
جاني أليوسكي

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2373
منذ 35 دقيقة
قصدك يحسم البكشه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
افااا ، ياحيف ياربعنا يا حيف ، وشلون مر من بين يديكم وشلون ....!!؟ .. الظاهر تفوت من عندكم بعارين وانتم غافلين ..
نوونوونونو
فعلا كييفففففففف عدى من الجمارك السعودية اقسم بالله انكم دااااااجين حسبي الله عليكم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خطوه خطوه ياشيخ عطوه ..
ابو وليد
قصدك يحسم البكشه

أخر الأخبار

"منظم المياه" يوضح ضوابط تصعيد شكاوى المستهلكين إلكترونيا
"منظم المياه" يوضح ضوابط تصعيد شكاوى المستهلكين إلكترونيا
منذ 3 دقائق 1070
لقاء الخميسي تشن هجوما حادا على امرأة انتقدت فتيات غير محجبات
لقاء الخميسي تشن هجوما حادا على امرأة انتقدت فتيات غير محجبات
منذ 17 دقيقة 185
التدخين الإلكتروني أكثر فتكًا بالرئة ويسبب الربو
التدخين الإلكتروني أكثر فتكًا بالرئة ويسبب الربو
منذ 21 دقيقة 1130
حبس سيدة خانت زوجها وقتلت رضيعها خوفا من الفضيحة
حبس سيدة خانت زوجها وقتلت رضيعها خوفا من الفضيحة
منذ 37 دقيقة 441
السنين: ارتفاع نمو المبيعات في المحافظات اليمنية المستفيدة بمنح المشتقات النفطية بنسبة 42% 
السنين: ارتفاع نمو المبيعات في المحافظات اليمنية المستفيدة بمنح المشتقات النفطية بنسبة 42% 
منذ 57 دقيقة 1285
إحباط محاولة تهريب "بنغلاديشي" لـ 37 سبيكة ذهب من المملكة
إحباط محاولة تهريب "بنغلاديشي" لـ 37 سبيكة ذهب من المملكة
منذ ساعة 1505
الأفواج الأمنية تضبط (59)كيلو جراماً من الحشيش المخدر بمنطقة جازان
الأفواج الأمنية تضبط (59)كيلو جراماً من الحشيش المخدر بمنطقة جازان
منذ ساعة 1270
"الأرصاد" تنبه بهطول أمطار رعدية بدءًا من يوم غد
"الأرصاد" تنبه بهطول أمطار رعدية بدءًا من يوم غد
منذ ساعة 1559
الأمير خالد الفيصل: سباق الفورمولا 1 من أسرع السباقات على مستوى المدن
الأمير خالد الفيصل: سباق الفورمولا 1 من أسرع السباقات على مستوى المدن
منذ ساعة 1275
مختص يحسم الجدل حول دخول الموظفين غير المحصنين للمنشآت العامة والخاصة "فيديو"
مختص يحسم الجدل حول دخول الموظفين غير المحصنين للمنشآت العامة والخاصة "فيديو"
منذ ساعة 1608