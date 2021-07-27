فتاة مصرية تفضح يوتيوبر مشهور: قالي صوري جسمك وتعالي أقابلك

القاهرة (صدى):
أعلنت فتاة مصرية تدعى "سما" أنها رفعت دعوى قضائية ضد مشهور موقع "يوتيوب، أحمد حسن، بعدما تحرش بها لفظيًا، وطلب منها أشياء غير لائقة.
وذكرت أن أحمد حسن نشر إعلان على حسابه بموقع "إنستجرام" عن حاجته لفتيات بعمر من 20 إلى 35 سنة من أجل عمل فيلم قصير، فقامت بمراسلته، فطلب منها أن ترسل له صور لها.
وأضافت أنها أرسلت بالفعل صور لها، فقال لها أن جسدها أبيض وجميل، ثم طلب منها أن ترسل له صور أخرى لجسدها، لكنها رفضت وأكدت له أن ذلك لا يجوز، وسألته عن طبيعة الفيلم الذي يريد تصويره.
وأشارت إلى أنه طلب منه أن يقابلها في منزله، فرفضت، وقررت أن تفضح أمره، مؤكدة أن تحرش بها لفظيًا، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده.