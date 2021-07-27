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فتاة مصرية تفضح يوتيوبر مشهور: قالي صوري جسمك وتعالي أقابلك

منذ 6 ساعات
2159
فتاة مصرية تفضح يوتيوبر مشهور: قالي صوري جسمك وتعالي أقابلك

القاهرة (صدى):
أعلنت فتاة مصرية تدعى "سما" أنها رفعت دعوى قضائية ضد مشهور موقع "يوتيوب، أحمد حسن، بعدما تحرش بها لفظيًا، وطلب منها أشياء غير لائقة.

وذكرت أن أحمد حسن نشر إعلان على حسابه بموقع "إنستجرام" عن حاجته لفتيات بعمر من 20 إلى 35 سنة من أجل عمل فيلم قصير، فقامت بمراسلته، فطلب منها أن ترسل له صور لها.

وأضافت أنها أرسلت بالفعل صور لها، فقال لها أن جسدها أبيض وجميل، ثم طلب منها أن ترسل له صور أخرى لجسدها، لكنها رفضت وأكدت له أن ذلك لا يجوز، وسألته عن طبيعة الفيلم الذي يريد تصويره.

وأشارت إلى أنه طلب منه أن يقابلها في منزله، فرفضت، وقررت أن تفضح أمره، مؤكدة أن تحرش بها لفظيًا، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

تحرش
إنستجرام”
سما
أحمد حسن
فضيحة أحمد حسن

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أحدث التعليقات

سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه

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