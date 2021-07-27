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مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 

منذ 55 دقيقة
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مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الثلاثاء، مبينا أن الدمام سجلت درجة حرارة وصلت 5ْ0.7 والقيصومة وحفر الباطن بلغت 50، والأحساء 4ْ9.2.

وأوضح أن رفحاء سجلت 4ْ8 درجة والرياض 4ْ7.5، والقصيم 4ْ7، والمدينة المنورة وعرعر وسكاكا بلغت 45 درجة.

وكان مركز الأرصاد أشار إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

 

الدمام
الرياض
المدينة
المركز الوطني للأرصاد
والقيصومة

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 98
منذ 45 دقيقة
الله يرحم عباده
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131145
منذ 17 دقيقة
اللهم قنا حر جهنم وقرها .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم قنا حر جهنم وقرها .. اللهم آمين ..
رااايق
سبحان الله **
رااايق
مرة واحد قالوله تزوج الثانية وعشان زوجته كانت موجودة *!!! يبي كحلها عماها ** لا لا خلك على مجنونك لا يجيك اللي أجن منه...
مواطن غريب
التامينات كل يوم لها نظام نظامها بكيف الرئيس نظام كلن ايده له او نظام طقها والحقها
بلسم الروح
الله يرحم عباده

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