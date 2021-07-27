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ولا همتهم السيول
منذ 13 ساعة
1940
2
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131158
منذ ساعتين
لا يخبطكم مااس كهربائي ..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131158
منذ ساعتين
لا يخبطكم مااس كهربائي ..
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أحدث التعليقات
سيدك
باسال ظراط ابو شكيب
omar
الله يكثر من امثالك جزاك الله الف خير ويطرحلك البركه فى اولادك وبناتك
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
ابو وليد
نكبه الخرقه الصفراء عمت حتى المنتخب
عاصفه رعديه مع شوي برديه
كان يحل مشاكل الفلسطينيه واللبنانيه
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