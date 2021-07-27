اتهام محامي "مارادونا" في قضية وفاة الأسطورة الأرجنتيني

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن القضاء الأرجنتيني أعاد فتح التحقيق بشأن وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني أرماندو مارادونا.
وقررت السلطات القضائية التحقيق مع ماتياس مورلا، محامي "مارادونا"، بعد الكشف عن رسالة بين محامي "مارادونا" وليوبولدو لوكي طبيب الأعصاب الخاص بـ باللاعب الأرجنتيني.
وجاءت هذه الرسائل بعد 3 أيام فقط من وفاة الأسطورة الأرجنتينية، حيث قال المحامي للطبيب: "لم يكن لديك علاقة بالأمر.. أنا محاميك".
وذكر مصدر قضائي في الأرجنتين أن جراح الأعصاب والطبيب الخاص الأسطورة الأرجنتيني يواجه اتهامات بالقتل العمد في قضية وفاة "مارادونا"، بالإضافة لتورط الطبيبة والاختصاصي النفسي أيضًا.
وأفادت تقارير اللجنة الطبية أن "مارادونا" لم يتلقَ الرعاية الطبية الكافية وتُرك لمصيره من قبل فريقه المعالج قبيل وفاته، مما أدى إلى علاج غير ملائم أسهم في موته البطيء.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج تشريح جثمان الراحل "مارادونا" أثبتت عن عدم وجود كحول أو مخدرات في جسد الأسطورة الأرجنتينية.