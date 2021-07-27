للجنون فنون

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منذ 4 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131157
منذ 47 دقيقة
الله يرحم عباس بن فرناس .. كان وده يسوي كذا وسفّهوا فكرته ، مالقى من يشجعه ، وطاح من القهر ومات ..
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4lovex2
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حسبناالله.ونعم الوكيل
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سبحان الله ..
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